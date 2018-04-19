Bursa’da 19 kişi yedikleri ottan zehirlendi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde ormandan topladıkları otları yiyen 19 kişi zehirlendi.



İnegöl'ün Mesudiye Mahallesi'nde ikamet eden S. ailesi, Sakarya’nın Kartepe ormanlarına giderek, kendi tabirleri ile "morakela" ismini verdikleri otu topladı. Topladıkları bitkiyi evine getiren aile fertleri, sülale kaynaşma yemeğinde akrabalarıyla toplandı. Aile fertleri ve yakınları, ot yemeğini yedikten sonra fenalaştı.



Sabaha karşı mide bulantısı ve yüksek ateş rahatsızlığı görülen aile fertleri İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hava S., Mehmet U., 2 yaşındaki Elif Erva G., Zekeriya S., Ayşe U., Leyla G., Asiye G., Ayşe U., Ayşe U., 61 yaşındaki Fatma U., Asiye U., Ayşe S., Hatice U., 3 yaşındaki Zeynep U., Fatma Ş., Şaban S., Yusuf U. ve Yakup U. ile Fatma S. hastanede tedavi altına alındı.



Emniyet ve İlçe Tarım Gıda Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri ot türünden numune alırken, zehirlenenlerin tedavisi sürüyor.