Bursa'da 16 yaşındaki çocuğun üzerinden uyuşturucu çıktı Bursa’nın İnegöl ilçesinde devriye gezen jandarma ekiplerinin şüphelendiği şahsın üzerinden uyuşturucu madde çıktı.

Deydinler Mahallesinde önleyici hizmet devriyesi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri,16 yaşındaki B.K. isimli şahsın kullandığı motosikleti durdurdu. Durdurulan gencin tedirgin hareketler sergilemesi üzerine ekipler tarafından arama yapıldı. Şahsın yapılan üst aramasında 10 gram esrar ile uyuşturucu satımında kullanılan bir miktar jelatin ele geçirildi. B.K. gözaltına alındı. Şahsa ayrıca 2 bin 253 TL trafik cezası kesildi.

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