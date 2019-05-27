Bursa'da 10 aylık bebek yatağında ölü bulundu İnegöl ilçesinde Suriye uyruklu Meyade Sabbağ, emzirmek için uyandırdığı 10 aylık bebeği Nihel Sabbağ'ın nefes almadığını fark edince 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde nefes almadığı belirlenen bebek kaldırıldığı hastanede hayata döndürülemedi. Bebeğin ölümünün şüpheli bulunması üzerine Savcılık soruşturma başlattı

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Bursa'nın İnegöl ilçesine yerleşen Suriye uyruklu Meyade-Rabi Sabbağ çiftinin ikinci bebekleri Nihel Sabbağ, uyuduğu sırada nefessiz kaldı. Bu sırada çocuğunu emzirmek için odaya giren anne Meyade Sabbağ, çocuğunu uyandıramayınca komşularının yardımıyla sağlık ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekibindeki görevlinin yaptığı kontrolde 10 aylık bebeğin nefes almadığı belirlendi. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nihel bebek, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. DHA'nın haberine göre; bebeğin ölümünün şüpheli bulunması nedeniyle Savcılık soruşturma başlattı. Bebeğin cesedi ise kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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