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Seçim 2019 Sayfası

Bursa yapı fuarı kapılarını açtı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ organizasyonunda düzenlenen "Bursa Yapı ve Rising City Gayrimenkul Fuarı", kapılarını ziyaretçilerine açtı.

18 Nisan 2019 Perşembe 16:41
Bursa yapı fuarı kapılarını açtı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ organizasyonunda düzenlenen "Bursa Yapı ve Rising City Gayrimenkul Fuarı", kapılarını ziyaretçilerine açtı.


BTSO, TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ, İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İşadamları Derneği (İMSİAD), Bursa Emlak Müşavirleri Esnaf Odası (BEMO) iş birliğinde, Bursa Boya ve Dekorasyoncular Odası, KOSGEB ve Bursa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle organize edilen fuarda 80’den fazla proje, 9 bine yakın konut ve 500’ü aşkın ofis görücüye çıktı.


Açılışta konuşan TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Ersözlü, ’17 yıldır aralıksız düzenlenen ve son 4 yıldır içine gayrimenkul projesiyle yapı fuarı sektörde kendi konusunda yapı fuarları içerisinde ilk 3 fuardan biri olarak yoluna devam ediyor’ dedi.


Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş,’Seçimler bitti, sektörel anlamda bir durağanlık söz konusu her gecenin bir sabahı olduğu gibi bu sürecinde bir arkası var Bursa’nın daha sağlıklı bir şekilde büyütülmesi ve dönüşmesi turizm pastasından daha fazla pay almasını sağlanmasıBursa’nın tüm dünyaya açılması noktasında yapacağımız hamlelerle inşallah sektörün çok daha fazla uğraş ve iş içerisinde olması temin edecek hamleleri hep birlikte yapacağız inşallah’ şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 16:41
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