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Aktüel Bursa ve çevre illerde sokaklar boş kaldı
Aktüel

Bursa ve çevre illerde sokaklar boş kaldı

Yeniakit Publisher
2020-12-05 12:31:10 -
Bursa ve çevre illerde sokaklar boş kaldı

BURSA (AA) - Bursa'da, Kovid-19 önlemleri öncesi yılın her dönemi yoğunluk yaşanan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Kent Meydanı, Heykel ve Ulu Cami ile civarında yoğunluk gözlenmedi.

Polis ekiplerinin de birçok noktada uygulama yaptığı kısıtlamaya, büyük oranda uyuluyor.

- Eskişehir

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına Eskişehir'de büyük oranda riayet edildi.

Ülke genelinde dün 21.00'de başlayan ve 7 Aralık Pazartesi 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Eskişehir'in işlek noktalarında polis ekiplerince denetimler yapıldı. Genelge dışında kalan ve sokağa çıkanlara cezai işlem uygulanırken zaman zaman anonslarla "evde kal" çağrısında bulunuldu.

- Balıkesir

Balıkesir'de Milli Kuvvetler ve Anafartalar caddeleri ile Alihikmet Paşa Meydanı, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü.

Manyas ilçesinin Hükümet, Maltepe, İnönü ve Bandırma caddelerinde de tedbirler kapsamında kısıtlamaya uyulduğu görüldü.

Polis ekipleri kent genelinde uygulama yaptı.

- Yalova

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Yalova'daki cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.

Kentin önceden işlek olan cadde ve sokakları ile sahil bölümlerinde görev alan polis ekipleri, araç ve yayaları denetledi.

Ayrıca Yalova-İzmit ve Yalova-Bursa kara yollarında da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle araç trafiğinin önemli ölçüde azaldığı gözlendi.

- Kütahya

Kütahya'da kentin en yoğun bölgelerinden Zafer Meydanı, Cumhuriyet, Asım Gündüz ve Adnan Menderes caddeleri ile Atatürk Bulvarı sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri ise kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

- Bilecik

"Türkiye'nin Tatil Yolu" olarak nitelendirilen İstanbul-Antalya güzergahının Bilecik bölgesinde, kentin işlek alanları olan Tevfik Bey Caddesi, Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Bulvarı boş kaldı.

Kent genelinde cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe bürünürken özellikle hafta sonları binlerce insanı ağırlayan Şeyh Edebali Türbesi ve çevresinde de sükunet hakim oldu.

Kent girişinde ve mahallelerde denetim yapan polis ekipleri, zaman zaman megafon yardımıyla vatandaşları evlerinde kalmaları konusunda uyardı.


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