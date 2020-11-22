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Aktüel Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Aktüel

Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Yeniakit Publisher
2020-11-22 21:27:14 -
Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

BURSA (AA) - Bursa ve çevre illerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların riayet ettiği görüldü.

İçişleri Bakanlığının salgınla mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge çerçevesinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00 itibarıyla başladı.

Bursa'da işlek cadde ve meydanlar, şehirlerarası otobüs terminali ve tarihi mekanlar kısıtlamanın başlamasıyla adeta sessizliğe büründü.

Kent genelinde önlem alan polis ekipleri, kapatılması gereken iş yerlerinde, sokak ve caddelerde denetim yaptı. Vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu gözlemlendi.

- Eskişehir

Eskişehir'in en işlek yerlerinden olan İki Eylül, İsmet İnönü, Cengiz Topel caddeleri sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla bomboş kaldı. Cadde ve sokaklarda sadece kısıtlama dışındaki çalışanların olduğu gözlenirken, polis ekipleri ise Kovid-19 denetimleri gerçekleştirdi.

- Bilecik ve Balıkesir

Bilecik'in en işlek alanları olan Tevfikbey Caddesi ile Atatürk Bulvarı'nda sessizlik hakim oldu. Vatandaşların sokağa çıkma yasağına uyduğu görüldü.

Balıkesir'de de sokağa çıkma kısıtlamasıyla işlek olan Ali Hikmet Paşa Meydanı, Milli Kuvvetler ve Anafartalar Caddesi boş kaldı. Polis ekipleri, kentin çeşitli noktalarında dışarıda gördüğü kişilere uyarılarda bulundu, tren garı önündeki kavşakta da araçları durdurarak denetleme yaptı. Kentteki gıda işletmeleri de paket servis ile müşterilerine hizmet sunuyor.

- Çanakkale ve Kütahya

Çanakkale'de vatandaşlar kısıtlama öncesi evlerine dönerek uygulamaya destek verdi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı şubelerde görevli ekipler kent genelinde oluşturulan kontrol noktalarında denetimlerini gerçekleştirdi. Kordon Boyu ve Demircioğlu Caddesi gibi kentin yoğun noktalarında saat 20.00'den itibaren sessizlik hakim oldu.

Sokağa çıkma kısıtlamasına Kütahya'da büyük ölçüde uyuluyor. Kısıtlamanın başladığı saat 20.00'den itibaren kentin işlek bölgeleri boş kaldı. Polis ekipleri kısıtlamaya rağmen trafikte olan bazı sürücülere para cezası uyguladı.

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