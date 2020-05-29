Bursa ve çevre illerde "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor

BURSA (AA) - Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Yalova, Kütahya, Bilecik ve Çanakkale'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "Evde kal" çağrısına kısmen riayet ediliyor.

Bursa'da salgın öncesi kalabalık olan tarihi Ulu Cami civarı, Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile Kent ve 15 Temmuz Demokrasi meydanlarında kısmi yoğunluklar gözlendi.

Şehrin ana arterlerinde de zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu.

- Eskişehir

Eskişehir'de tedbirlerden önce yoğun olan İsmet İnönü, İki Eylül, Şair Fuzuli caddeleri ile Porsuk Çayı çevresinde normalleşme süreciyle kısmi yoğunluk yaşanıyor.

Polis ekipleri, caddelerde vatandaşları maske takma konusunda uyarıyor.

- Balıkesir

Balıkesir'de, Kovid-19 mücadele kapsamında "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor.

Kent merkezinde salgın öncesi ticari hayatın yoğun olduğu Milli Kuvvetler ve Kızılay caddeleri, Ali Hikmet Paşa Meydanı ve Çavuş Sokak civarının sakin olduğu görüldü.

Hafta sonu uygulanacak 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle manav ve marketlerin önünde az da olsa yoğunluk oluştu.

- Kütahya

Kütahya'da da Cumhuriyet Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nda kısmi yoğunluk görüldü. Bu caddelerde vatandaşların maskesiz dolaşmasına izin verilmiyor.

Polis ekipleri yoğun caddelere giriş ve çıkışları kontrollü sağlamaya devam ediyor.

- Yalova

Yalova'da tedbirler kapsamında gezilmesi yasaklanan sahil şeritleri haricinde, şehir merkezinde yaya ve araç trafiğinde yoğunluğun arttığı gözlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı, Gazipaşa, Mimar Sinan ve İstanbul Caddesi'ndeki iş yerlerinin açık olduğu görüldü.

- Bilecik

Kentte Kovid-19 öncesi yoğun olan Tevfik Bey Caddesi, Atatürk Bulvarı ile Cumhuriyet Meydanı'nda kısmi yoğunluk yaşanıyor.

Polis ekipleri özellikle bankalar bölgesinde vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları konularında uyarıyor. Cami hoparlörlerinden yapılanan anonslarda, salgın tehlikesinin henüz geçmediği ve vatandaşlardan evde kalmaya devam etmeleri isteniyor.

- Çanakkale

Çanakkale'de de Çarşı ve Demircioğlu caddelerinde kısmi yoğunluk gözlendi.

Vatandaşlar salgın kapsamında maske takarak çıktıkları caddelerde alışveriş yaptı. Kentte cuma günleri kurulan halk pazarında da zabıta ekiplerince maske dağıtılıp vatandaşlara koronavirüs konusunda dikkatli olunması istendi.