Bursa ve çevre illerde "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor

BURSA (AA) - Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Kütahya, Yalova, Bilecik ve Çanakkale'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "Evde kal" çağrısına kısmen riayet ediliyor.

Bursa'da salgın öncesi kalabalık olan tarihi Ulu Cami civarı, Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile Kent ve 15 Temmuz Demokrasi meydanlarında kısmi hareketlilik gözlendi.

Şehrin ana arterlerinde de zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu.

- Eskişehir

Eskişehir'de tedbirlerden önce yoğun olan İsmet İnönü, İki Eylül, Şair Fuzuli caddeleri ile Porsuk Çayı çevresinde, normalleşme süreciyle kısmi yoğunluk yaşandı.

Polis ekipleri, caddelerde vatandaşları maske takma konusunda uyarıyor.

- Balıkesir

Balıkesir'de, kent merkezinin işlek bölgelerinden Milli Kuvvetler ve Kızılay caddeleri, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Zağnos Paşa Camisi civarının sakin olduğu görüldü.

Maske takmanın zorunlu olduğu kentte denetimlerini sürdüren polis, jandarma ve zabıta ekipleri, vatandaşları sosyal mesafe ile maske takma konusunda uyarılarda bulunuyor.

- Kütahya

Kütahya'da daha önce vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Cumhuriyet Caddesi ile Atatürk Bulvarı'nda kısmi kalabalık görüldü.

Cumhuriyet Caddesi'ne girişler polis ekiplerinin kontrolünde sağlanıyor.

- Yalova

Tedbirler kapsamında gezilmesi yasaklanan sahil şeritleri haricinde, şehir merkezinde yaya ve araç trafiğinde yoğunluk arttı.

Kentin işlek caddelerinden 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı ile Gazipaşa Caddesindeki iş yerlerinin açık olduğu görüldü.

Cadde ve sokaklarda görevli ekipler ise, denetimler kapsamında vatandaşları maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıyor.

- Bilecik

Kentin işlek alanları Atatürk Bulvarı, Cumhuriyet Meydanı ve Tevfik Bey Caddesinde kısmi yoğunluk gözlendi.

İl merkezinde oluşabilecek yoğunluğa karşı özellikle bankalar mevkisinde önlem alan emniyet ekipleri, vatandaşları maske takmaları konusunda uyarıyor.

Zabıta araçları ve cami hoparlörlerinden de zaman zaman vatandaşlara evde kalmaları konusunda bilgilendirme yapılıyor.

- Çanakkale

Çanakkale'de kent merkezinde kısmi yoğunluk yaşanıyor.

Çarşı ve Demircioğlu caddelerinde bulunan bankaların önlerinde uzun kuyruklar oluşurken vatandaşların büyük bölümü maske takarak önlem aldı.