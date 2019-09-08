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Bursa Valisi Yakup Canbolat’ın yeni eğitim öğretim yılı mesajı

Bursa Valisi Yakup Canbolat, 2019-2020 eğitim öğretim yılı münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

08 Eylül 2019 Pazar 16:49
Bursa Valisi Yakup Canbolat’ın yeni eğitim öğretim yılı mesajı

Bursa Valisi Yakup Canbolat, 2019-2020 eğitim öğretim yılı münasebetiyle bir mesaj yayınladı.


Bursa Valiliği tarafından yayınlanan yazılı mesaj şöyle; “Yeni bir eğitim öğretim yılına daha kavuşmanın heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimiz okullarına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuşacaklar. Araştırıp sorgulama yeteneğine sahip, bilgi üretebilen ve bilimsel gelişmeleri takip edebilen nesiller yetiştirmek adına yeni bir heyecanla değerlendirilmesi gereken yeni eğitim öğretim dönemi, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefi doğrultusunda en önemli basamağın nitelikli bir eğitim olduğundan hareketle, çocuklarımızın pozitif bilimleri kavramasının yanı sıra, milli ve manevi değerlerini öğrenme ve içselleştirmesi anlamında da iyi bir fırsat olarak görülmelidir.


Ailemizden sonra en önemli basamak olan okullarımız, öğrencilerimiz bizi gelecek hedeflerimize ulaştıracak, hayata hazırlayacak bir yuvadır. Eğitim ve öğretim ise sürekli olarak yenilenmeyi, gelişmeyi, değişime açık olmayı, çalışmayı zorunlu kılan dinamik bir alandır ve hayat boyu devam etmektedir. Dolayısıyla çocuklarımızı ve gençlerimizi eğitim olanaklarıyla ne kadar buluşturabilirsek, ne kadar iyi yetiştirebilirsek yarınlarımız da o kadar aydınlık olacaktır.


Çocuklarımızın ve gençlerimizin kendilerine, vatanımıza, milletimize yararlı bireyler olarak geleceğe hazırlanması görevi de bizlere düşmektedir. Bu amaçla okullarımızda her türlü altyapı eksikliklerini gidermek, çocuklarımıza en iyi şartlarda eğitim imkânı sunmak üzere tüm hazırlıkları yapmaya, gerekli tedbirleri almaya gayret göstermekteyiz.


Gelişen ve değişen dünyaya ayak uydurabilmemiz için bilgi ve donanıma sahip toplum düzeyine ulaşmanın zorunlu olduğunun bilincinde olarak çocuklarımıza ve gençlerimize yaptığımız yatırımlara özen göstermeye, öğrencilerimize sunduğumuz eğitimi kaliteyle sürdürmeye devam etmeliyiz.


Öğrenci, öğretmen ve velilerimiz arasında kurulacak sağlıklı bir iletişim ve işbirliği, ilimizin bu eğitim öğretim dönemini bir önceki yıllardan daha verimli ve başarılı geçirmesi, daha müreffeh bir Bursa’nın ve ülkemizin teminatı olacaktır.


Bu duygu ve düşüncelerle, başta sevgili öğrencilerimiz olmak üzere tüm eğitim camiasının, değerli öğretmenlerimizin İlköğretim Haftası’nı kutlar, 2019-2020 eğitim öğretim döneminin Bursa’mıza ve ülkemize başarılar getirmesini temenni ederim”

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 16:49
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