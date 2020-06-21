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Aktüel

Bursa Valiliğinden, sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının ikiye yükseldiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 23:33:03 -
Bursa Valiliğinden, sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının ikiye yükseldiği bildirildi.
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