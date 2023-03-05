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Gündem Bursa Valiliği'nden olaylı maça ilişkin açıklama!
Gündem

Bursa Valiliği'nden olaylı maça ilişkin açıklama!

Bursa Valiliği, olaylı Bursaspor-Amedspor maçına ilişkin yaptığı açıklamada, 7 kişinin gözaltına alındığını ve 3 güvenlik yöneticisinin görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-03-05 22:14:00 -
Bursa Valiliği'nden olaylı maça ilişkin açıklama!

Sahanın savaş alanına döndüğü olaylı Bursaspor-Amedspor maçına ilişkin Bursa Valiliği'nden açıklama geldi.

Açıklamada, "İlimizde icra edilen tüm sportif faaliyetlerde alınacak tedbirler etkinliğin yoğunluğu ve izleyici kapasitesi ile orantılı olarak müsabaka öncesi ve sonrasını kapsayacak şekilde planlanmakta ve uygulanmaktadır." denildi.

7 gözaltı yapıldı!

Valilik tarafından, olaylara ilişkin son gelişmeler şöyle aktarıldı:

Bugünkü maçta yaşanan olaylar ile ilgili olarak; sorumlu kamu görevlisi 3 güvenlik yöneticisi görevden uzaklaştırılmış ve haklarında soruşturma başlatılmıştır. Pankart açma olayına karışan ilgililer hakkında teşhis, tespit ve yakalama çalışması ile maç sonunda soyunma odasında gerçekleşen darp olayına ilişkin ise sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde adli işlem başlatılmıştır. Bu kapsamda şu ana kadar 7 kişi gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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