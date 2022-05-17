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Ekonomi Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
Ekonomi

Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Bursa Uludağ Üniversitesi’ne bağlı birimlere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosunun tespit ettiği atama kriterlerine göre öğretim elemanı alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-05-17 16:20:00 -
Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Profesör kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için ilgili birime 17.05.2022 tarihinden itibaren 16 (onaltı) gün içerisinde başvurmak gerekmektedir. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Kadroya ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır. İstenen belgeler başvuru dilekçe örneğinde belirtilmiş olup, yayınlarına BUAKBİS sisteminden erişilemeyen adaylar yayın dosyaları ile başvuracaktır. (Dilekçe örneği ilan metni ekinde http://www.uludag.edu.tr ve http://www.uludag.edu.tr/personel adresinde yayınlanmıştır)

İlana başvuruda bulunacak adaylar talep etmeleri durumunda yayın dosyalarını dijital ortamda da (Sadece USB-Flash Bellek ile) sunabilir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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