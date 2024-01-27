Bursa Ulu Cami’de sergilenen Kâbe kapısı örtüsünün bakımı tamamlandı

Yavuz Sultan Selim’in halifeliğini ilan etmesinin ardından Ulu Cami’de 500 yılı aşkın süredir sergilenen örtü, restorasyon ve bakımdan geçirildi, çalındığı iddia edilen püskülleri ise onarılarak yerine dikildi. Bakımı caminin içinde tarihi tekstil uzmanı Levent İnan tarafından yapılan örtü, yeniden ibadet alanındaki özel müze bölümünde bulunan camlı alana konuldu. Ulu Cami Onarım Donatım ve Bakım Derneği Başkanı Hilmi Şanlı, altın işlemeli püsküllerin çalındığına ilişkin iddiaları yalanlayarak, şunları söyledi: “Kâbe kapı örtüsünün püskülleri zamanla yıpranmış ve düşmüştü. Daha sonra Vakıflar Bölge Müdürlüğü bunu koruma altına aldı. Bunu yapabilecek ustayı da bulunca o tarihi emanet yine eskisi gibi koruma altına alındı. Halkımızın ziyaretine sunuldu.” Levent İnan usta da şunları dile getirdi: “Uzun süre eserin iyileştirilmesi üzerine çalıştık. Sonra lazer tekniği kullandık çünkü teller artık çok fazla kırılgandı. 2012’den beri müze vitrini içinde sergilendi. Çalışmamızda ufak bir fiziksel temizlik yaptık. Hem vitrinimizin hem de tekstil üzerinde temizliklerimizi yaptık. Vakumla, ufak tefek tozları aldık. Birtakım metal üzerinde tozdan kaynaklanan matlaşmalar vardı onları sildik, eski haline getirdik. Düşen püskülleri onarıp yerine diktik. İnşallah daha nice asırlar sapasağlam olarak ayakta kalır.”