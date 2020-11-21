  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Vakfının projesine AB'den destek
Aktüel

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Vakfının projesine AB'den destek

"Sanal Gerçeklik ile Yüksekte Çalışma Eğitimi Verilmesi" projesi kapsamında, yeni nesil sanal gerçeklik laboratuvarları kurulacak - BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay: - "Yüzde 100 hibe şeklinde olacak projenin kentimiz için hayırlı olmasını diliyorum"

Yeniakit Publisher
2020-11-21 15:07:36 -
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Vakfının projesine AB'den destek

BURSA (AA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Eğitim Vakfı çatısı altında faaliyet gösteren BUTGEM'in "Sanal Gerçeklik ile Yüksekte Çalışma Eğitimi Verilmesi" projesi, Avrupa Birliği'nden (AB) destek aldı.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Programı (İKG PRO) çağrısına başvurulan proje, AB'den destek almaya hak kazandı.

Bütçesi 2 milyon liranın üzerinde olan projeyle, BUTGEM'de yeni nesil sanal gerçeklik laboratuvarları kurulacak.

Merkez, projenin tamamlanmasıyla sanal gerçekliğin Türkiye'deki önemli uygulayıcılarından birisi olacak. Mesleki eğitim öğrencileri, laboratuvarda beceri kazanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirme noktasında önemli başarılara imza atan BUTGEM'den şimdiye kadar 30 binden fazla kişinin faydalandığını belirtti.

Yeni nesil laboratuvarın çalışanlara mesleki beceriler kazandıracağını kaydeden Burkay, şu ifadeleri kullandı:

"Yüzde 100 hibe şeklinde olacak projenin kentimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Özellikle çok tehlikeli mesleklerde yüksekte çalışma kültürünün oluşturulması, kurumun altyapısı ve iş birliği kapasitesinin yanı sıra insan kaynağı kapasitesinin güçlendirilmesi, projenin ana amaçlarından birisi. Bu projenin hayata geçmesilye çok tehlikeli sektörlerde İSG risk analizlerinin yapılması sağlanacak. Ayrıca BUTGEM‘de yüksekte çalışma İSG alanlarının kurulmasının yanı sıra hedef kitleye İSG kültürü ve bilinci kazandırılması amaçlı eğitimlerin verilmesine imkan oluşturulacak. İSG alanında interaktif yayınlar oluşturularak toplumun geneline yaygınlaştırılması da faaliyetler arasında yer alacak. Bu uygulamayla, sektörel bazda yapılacak yaygınlaştırma çalışmalarıyla Bursa ve bölgesinde ihtiyaç duyulan yüksek vasıflı elman ihtiyacına çözüm oluşturmayı hedefliyoruz."

- "Fiziki çaba gerektiren görevi, sanal gözlüklerle gerçekleştirecekler"

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ise projeye üniversitelerinin katkı vermesinden mutlu olduğunu belirtti.

Kılavuz, çeşitlenen sanal gerçeklik uygulamalarının e-ticaret, tıp, savunma, yapılaşma, üretim ve eğitim alanlarında kendini gösterdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sanal gerçeklik aynı zamanda öğrencilere dersi anlamada güçlü bir ortam sağlıyor. Üniversitemizin de destekleriyle BUTGEM'de hazırlanacak bu laboratuvarla, kursiyerler gerçek yaşam ortamlarında çok tehlikeli mesleklerin yanı sıra fiziki çaba gerektiren bir görevi sanal gözlüklerle gerçekleştirme imkanına sahip olabilecek."




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AksuVital, 31 yıldır Türkiye’nin Propolis üreticisi! Propolis doğal kalkanınız
Ekonomi

AksuVital, 31 yıldır Türkiye’nin Propolis üreticisi! Propolis doğal kalkanınız

Pandemi sürecinde, vücut direncinin önemi bir kez daha ortaya çıktı.

Acı haberi Bakan Koca duyurdu: Kaybettik
Dünya

Acı haberi Bakan Koca duyurdu: Kaybettik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Asım Cenani'nin vefat ettiğini duyurdu.

Çobanlar ile çiftçiler çatıştı, 500 bin kişi bölgeden kaçtı!
Dünya

Çobanlar ile çiftçiler çatıştı, 500 bin kişi bölgeden kaçtı!

Nijerya Devlet Acil Durum Yönetim Ajansı (SEMA) Genel Sekreteri Emmanuel İshior, Benue eyaletindeki çobanlar ile çiftçiler arasında devam ed..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay