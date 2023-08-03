  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Vahşet! Anne ile erkek arkadaşının 10 aylık bebeğe yaptıkları kan dondurdu... Okuduklarınıza inanamayacaksınız!

Türkiye’nin HES gücü etkisi, ilgili açıklama geldi: Beklentileri aşan büyük artış, büyüyor! 110 milyar üretim

Ekşi Sözlük'ten Kemalistleri kışkırtma çabası! İç savaş mı çıkarmaya çalışıyorlar?

İP'li Buğra Kavuncu gemileri yakmış rolünde!

Akbelenlileri provoke ettikleri yetmedi! Gözü TBMM'ye diktiler

Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirecek! İmamoğlu'nun CHP başkan adaylığını duyuracağı tarih verildi

Bakan Özhaseki: Deprem için İstanbul'a özel yasa hazırlığımız var

Emperyal güçler Afrika'dan kovuldu! Türkiye'nin etkisi büyük

Enver Aysever'den Davutoğlu'na ağır sözler: Yanımdan geçse on kere abdest alırım

Nişanyan'dan Kılıçdaroğlu açıklaması: Bu kadar akılsız olmaları mümkün değil
Kobi Bursa Ticaret Borsası gıda UR-GE projesi açılış toplantısı yapıldı
Kobi

Bursa Ticaret Borsası gıda UR-GE projesi açılış toplantısı yapıldı

Yeniakit Publisher
2023-08-03 09:36:00 -
Bursa Ticaret Borsası gıda UR-GE projesi açılış toplantısı yapıldı

Bursa Ticaret Borsası tarafından hayata geçirilen Gıda UR-GE Projesi açılış toplantısı, firma temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda ihtiyaç analizi ve izlenecek yol haritası değerlendirildi.

Üyelerinin ticari hayatlarına katkı koyacak projeler üretmeyi sürdüren Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB), gıda sektöründe faaliyet gösteren firmalaraihracat kapıları aralamak ve uluslararası pazarlarda rekabet gücü kazandırmak amacıyla çalışmaya devam ediyor. Ticaret Bakanlığı’nca desteklenen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) Projesi çerçevesinde, Bursa TB tarafından gıda sektöründe faaliyet gösteren firmalara yönelik hayata geçirilen Gıda UR-GE Projesi’nde açılış toplantısı düzenlendi. Bursa TB Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Bursa TB Meclis Başkan Yardımcısı Mustafa Aksu, Yönetim Kurulu Üyeleri Serdar Yıldız ile Emrah Silmez ve projede yer alan firmaların temsilcileri katıldı.

Gıda Sektöründe Yapısal Dönüşüm

Toplantının açılışında konuşan Bursa TB Yönetim Kurulu Üyesi Emrah Silmez, Ticaret Bakanlığı Devlet Destekleri Başkanlığı tarafından onaylanan projenin firmalara ve Bursa’ya hayırlı olmasını diledi. Günümüzde ülkelerin iklim, ürün çeşitliliği, genetik zenginlik gibi sahip oldukları avantajları, ekonomik ve milli değer haline getirme çabasında olduğunu söyleyen Silmez, bu nedenle gıda sanayinin rekabet gücünün artırılması ve yapısal değişimlerin hızlandırılmasının önemine vurgu yaparak, “Tarım ve gıda sanayi entegrasyonunun yaygınlaştırılması, hammadde üretimini artırıcı ve çeşitlendirici faaliyetlerin geliştirilmesi, KOBİ’lerimizin etkinliklerinin artırılması, gıda sektörünün bütün dallarında teknolojik yenilenme ve kalite sistemlerinin etkin bir şekilde kullanılması son derece elzemdir” dedi.

Üye firmalarımıza rekabet gücü kazandıracağız

Bursa’nın, Türkiye’nin en önemli tarım kentlerinden biri olduğunu dile getiren Emrah Silmez, Gıda UR-GE projesi ile üye firmaların ihracat kapasitelerini artırmayı hedeflediklerini kaydetti. Silmez, “Türkiye tarım ihracatından ancak yüzde 4 oranında pay alabilen fakat bunun çok daha fazlasını yapabilecek potansiyele sahip şehrimizde, üyelerimizin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırmak amacıyla başlattığımız projemizle,firmalarımızı hem kurumsal anlamda hem de yapısal olarak geliştirmeyi ve onların ihracat kapasitelerini artırmayı hedefliyoruz. Odağına büyümeyi, yenilenmeyi, ihracatı ve rekabeti koyan bu anlamlı iş birliğinin, çok güzel neticeleri olacağı kanaatindeyim” diye konuştu.

Ar-Ge ve inovasyona dayalı büyüme

Projede yer alan Bursa TB Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Yıldız da Gıda UR-GE projesi ile gıda sektöründe kümelenmeyi sağlayarak,üyeleri dünya pazarlarına taşımak istediklerini vurguladı. Markalaşmanın önemine dikkat çeken Serdar Yıldız, UR-GE projelerinin yenilikçilik ve Ar-Ge faaliyetlerini teşvik ettiğini dile getirerek, “Proje ile firmalarımızın inovasyona dayalı büyümelerine katkıda bulunmak istiyoruz. Proje sürecinde kuracağımız iş birlikleri ve düzenleyeceğimiz yurt dışı alım heyetleri organizasyonları ile üyelerimizin rakip ülke ve hedef pazarları tanımalarına imkân tanıyarak, katma değerli ihracat gerçekleştirmelerini hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Firmaların ihtiyaç analizleri belirlenecek

Açılış konuşmasının ardından konuşan Proje Danışmanı Gökhan Erol, proje çerçevesinde öncelikli olarak firmalara giderek, dış ticaret, tedarik zinciri yönetimi, üretim süreçleri, insan kaynakları, satış ve pazarlama, muhasebe ile finans başlıklarında şirketlerin durumlarını ve ihracat potansiyellerini belirlemek adına SWOT analizleri gerçekleştireceklerini söyledi. Kümelenme aşaması ve ihtiyaç analizlerinin belirlenmesi sonrasında katılımcı firmalara eğitim ve danışmanlık hizmetleri, yurt dışı pazarlama, alım heyeti ve tanıtım faaliyetleri konusunda destek sağlayacaklarını ifade eden Erol, 3 yıl süreyle devam edecek UR-GE projesinde faaliyetlerin yüzde 75’inin Ticaret Bakanlığı tarafından karşılanacağını belirtti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Toplantı, projeye katılan firma temsilcilerinden gelen soruların yanıtlanması ile sona erdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23