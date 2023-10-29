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Gündem Bursa sokaklarında Cumhuriyet'in 100. yılına özel Togg konvoyu!
Gündem

Bursa sokaklarında Cumhuriyet'in 100. yılına özel Togg konvoyu!

Yeniakit Publisher
2023-10-29 16:02:00 -
Bursa sokaklarında Cumhuriyet'in 100. yılına özel Togg konvoyu!

Bursa’da bir araya gelen Togg kullanıcıları, Cumhuriyet’in 100. yılını, oluşturdukları konvoyla doyasıya kutladı.

Bursa’da bir araya gelen Togg kullanıcıları, Cumhuriyet’in 100. yılını, oluşturdukları konvoyla doyasıya kutladı.
Bursa’da oluşturdukları gruptan haberleşen Togg T10X sahipleri, Cumhuriyet’in 100. yılında yerli ve milli otomobille şehir turu attı. Anadolu, Gemlik, Pamukkale ve Kula renk akıllı cihazlarını kırmızı ve beyaz balonlarla süsleyen sahipleri, kornalar eşliğinde Heykel, Altıparmak, Kükürtlü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu turu attı.

Stadyumun önünde Togg’larla hilal ve ay oluşturan araç sahipleri, ellerindeki bayraklarla Cumhuriyet’i kutladı.
Yaklaşık 2,5 aydır Togg kullandığını ifade eden Eda Kutrup, "Konforlu ve farklı bir deneyim. Zaten yerli ve milli bir araç olması bizlere mutluluk veriyor. Çok memnunuz Cumhuriyetimize hayırlı olsun. Çok güzel bir etkinlik oldu. Emeği geçenlere çok teşekkür ederiz" dedi.


Togg’a binmeyi çok arzu ettiklerini belirten Orhan Aygün ise, "Togg aracı çekilişine ailemi de katarak 7 tane yazıldık. 1 tane asil, 1 tane yedek bize çıktı. Artık yollarda çok Togg görebiliyoruz. Bildiğim kadarıyla 7 bin üzerinde Türkiye’de Togg var. Cumhuriyetimizin 100. yılında böyle bir gurur yaşıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde böyle bir girişimde bulunuldu. Çok da güzel oldu. Biz de Bursa’daki arkadaşlarla konuşup bir grup kurduk. 15-20 arkadaşımızla Bursa sokaklarını karış karış dolaştık. Cumhuriyetimizi kutlarken, bunu da yerli ve milli olan aracımızla yapalım istedik. Vatandaşların kimi bizi alkışladı, kimi ise cep telefonu ile görüntü aldı" şeklinde konuştu.


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