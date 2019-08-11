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Bursa siyahına 44 ülkeden talep

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Başkan Yardımcısı Senih Yazgan, "44 ülkenin talip olduğu incirimizin ihracatından 2018’de 34,8 milyon dolarlık gelir elde ettik." dedi.

11 Ağustos 2019 Pazar 11:16
Bursa siyahına 44 ülkeden talep

Bursa siyahıincir ihracatında 2019 hedefi 38 milyon dolar olarak belirlendi. Bu hedefin tutturulacağını belirten Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Başkan Yardımcısı Senih Yazgan, “44 ülkenin talip olduğu incirimizin ihracatından 2018’de 34,8 milyon dolarlık gelir elde ettik. Almanya’ya 14,3 milyon dolarlık, İngiltere’ye 3,7 milyon dolarlık, Hollanda’ya 3,4 milyon dolarlık ve Fransa’ya 3 milyon dolarlık satış yaptık. 2019’da iyi geçecek gibi görünüyor. İncirimizin ihracatına 15 Ağustos’ta başlayacak ve yoğun talep alacağız” ifadelerini kullandı.


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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 11:16
  1. Senih Yazgan
  2. Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Başkan Yardımcısı Senih Yazgan
  3. Bursa siyahı
  4. incir

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