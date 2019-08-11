Bursa siyahına 44 ülkeden talep

‘Bursa siyahı’ incir ihracatında 2019 hedefi 38 milyon dolar olarak belirlendi. Bu hedefin tutturulacağını belirten Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Başkan Yardımcısı Senih Yazgan, “44 ülkenin talip olduğu incirimizin ihracatından 2018’de 34,8 milyon dolarlık gelir elde ettik. Almanya’ya 14,3 milyon dolarlık, İngiltere’ye 3,7 milyon dolarlık, Hollanda’ya 3,4 milyon dolarlık ve Fransa’ya 3 milyon dolarlık satış yaptık. 2019’da iyi geçecek gibi görünüyor. İncirimizin ihracatına 15 Ağustos’ta başlayacak ve yoğun talep alacağız” ifadelerini kullandı.