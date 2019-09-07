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Bursa siyah inciri Asya kıtasına açıldı

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), dünyanın en kaliteli sofralık inciri olarak tescillenen Bursa siyah incirini uluslararası alana taşıdı.

07 Eylül 2019 Cumartesi 14:35
Bursa siyah inciri Asya kıtasına açıldı

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), dünyanın en kaliteli sofralık inciri olarak tescillenen Bursa siyah incirini uluslararası alana taşıdı.


Çin’in Hong Kong şehrinde 4-6 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen fuara katılan UYMSİB, Çin ve tüm Asya pazarına açılmanın kapısı olan fuarda binlerce ziyaretçiye Bursa Siyahı İncir tadımı yaptırdı. UYMSİB, uluslararası taze meyve ve sebze tedarik zincirinin her bağlantısının, yüz yüze temas kurmak ve iş birliği yapmak için tanıştığı en etkili platform olan AsiaFruitLogistica’da Bursa Siyahı İnciri tadımı ile büyük beğeni kazandı.


İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in 2008 yılında Bursa’yı ziyareti sırasında tadına baktığı ve yine kraliyet ailesinden Cambridge Düşesi Kate Middleton’ın da hamilelik döneminde beğeniyle tükettiği Bursa siyahı inciri, uzun raf ömrü, dış görüntüsü, iriliği, tatlı ve sulu iç yapısıyla biliniyor. Dünyaca ünlü Bursa siyah inciri, UYMSİB’in koordinatörlüğünde böylece Hong Kong’ta da Türkiye’nin tanıtım elçisi oldu.


Hong Kong’ta düzenlenen Asia Fruit Logistica Fuarı’na UYMSİB Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Aşkar’ın yanında UYMSİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Senih Yazgan ve UYMSİB Yönetim Kurulu Üyesi Şendağ Uzun da katıldı. UYMSİB Yönetim Kurulu, fuara Çinli profesyonel alıcılara ikram edilmek üzere toplam 100 kilo incir götürdü.


ihracatının önemli kalemlerinden biri olarak öne çıkıyor.


UYMSİB, aralarında Bursa siyah incirinin de olduğu yaş-meyve sebze ile temmuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 60 artışla 13,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. UYMSİB, geriye dönük 12 ayda ise 128,3 milyon dolar ihracata imza attı. UYMSİB’in en önemli ihracat pazarları arasında yüzde 80 pay ile AB yer alıyor. UYMSİB, yeni ihracat pazarları kapsamında yer aldığı Hong Kong’da Bursa Siyahı İnciri’ni de tanıtarak Türkiye ihracatını artırmaya çalışıyor.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 14:35
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