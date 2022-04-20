Bursa şehidinin kimliği belli oldu

Bursa'da cezaevi aracında yaşanan, sebebi henüz bilinmeyen patlama sonrası 1 infaz koruma memuru hayatını kaybetti, çok sayıda infaz koruma memuru ise yaralandı. Olay Mudanya yolu İhsaniye Mahallesi civarında gerçekleşti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu saldırının el yapımı patlayıcı (EYP) ile gerçekleştirildiğini açıkladı.

Saat 7.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Caddesi İhsaniye metro istasyonu yakınlarında meydana geldi. 30 infaz koruma memurunun bulunduğu servis otobüsü sağ şeritte seyir halindeyken yolun kenarına bırakılan ve uzaktan kumandalı olduğu düşünülen bir patlayıcı infilak etti. Servis otobüsü 100 metre kadar ileride durabilirken, otobüsün bütün camları kırıldı ve araçta hasar meydana geldi. Olayda henüz kimliği açıklanmayan 1 infaz koruma memuru şehit oldu, 1'i ağır 4 personel de yaralandı.

Bursa'daki patlamada şehit olan ceza infaz memurunun kimliği belli oldu

Saldırıda 36 yaşındaki Cengiz Yiğit şehit olurken, 1'i ağır olmak üzere 4 memur yaralandı. Memurlardan 2'si taburcu edildi. 1986 Ağrı Hamur doğumlu, 3 çocuk babası Cengiz Yiğit, 2009 yılında Van'da işçi olarak göreve başladı. 2011'de gardiyan olan Yiğit Cengiz, ağustos ayında Gemlik Denetimli Serbestliğe tayin olmuş, pandemi nedeniyle de geçici görevle E Tipi Cezaevine geçici görevle çalışıyordu.



Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen, Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan kısa sürede olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.