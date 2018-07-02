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Bursa şeftalisinde hasat zamanı

Lezzeti ve aromasıyla ünlü Bursa şeftalisinde hasat başladı. Bu yıl rekolte ve kalite iyi olmasına rağmen fiyatlar üreticiyi tatmin etmedi.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 11:57
Bursa şeftalisinde hasat zamanı

Lezzeti ve aromasıyla ünlü Bursa şeftalisinde bu yıl rekolte ve kalite iyi olmasına rağmen fiyatlar üreticiyi tatmin etmedi.

Bursa Ovası'nda 15 Haziran'da hasadına başlanılan ve yaklaşık yüzde 40'ı toplanan Bursa şeftalisi bu yıl 1,5 liradan, nektarin ise 1 liradan satılıyor.

Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Dereçavuş Mahallesi'nde, şeftali bahçelerinde çalışanlar, merdiven yardımıyla ağaçlardan topladıkları meyveleri boyutlarına göre tek tek ayırıyor.

Küçük şeftalileri turizm bölgelerindeki oteller, büyük şeftalileri ise market, pazarcı ve manavlar tercih ederken, "suluk" diye tabir edilen türü meyve suyu fabrikaları alıyor.

'FİYATLAR DÜŞÜK'

Osmangazi Ziraat Odası Meclis Başkanı Hakan Ekim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şeftali hasadının yüzde 40'ının tamamlandığını belirterek, "Nektarinde fiyat 1 lira, Bursa şeftalisi de 1,5 lira civarında seyrediyor. Girdilerin yüksek olması nedeniyle fiyatların düşük olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Çiftçinin para kazanamadığını dile getiren Ekim, şöyle devam etti:

"Bunu da meyve suyu için verdiğimiz şeftalinin fiyatının düşük olmasına bağlıyoruz. Bundan 4 yıl önce 80 kuruşa verdiğimiz suluk şeftalinin şu anda 30 kuruşlarda seyretmesi piyasaları aşağı çekti. Market, manav ve pazar fiyatları da 4-5 liralarda seyrediyor. Burada çiftçi açısından bir haksız kazanç olduğunu düşünüyoruz. Bu konuya bir denge getirilmesini talep ediyoruz."

REKOLTEDE FİYATLAR GEÇEN SENEKİYLE AYNI

Ekim, Bursa'da 110 bin dekar alanda şeftali ve nektarin üretimi yapıldığına işaret ederek, "Şeftalide yıllık 80 bin ton üretim var. Bunun yüzde 30'u nektarin, yüzde 70'i Bursa şeftalisi. Rekolte de fiyatlar da geçen senekiyle aynı seyrediyor. Mazot, gübre, zirai ilaç gibi ana girdilerimiz yüzde 40-45 arttı. Bu da çiftçinin belini büküyor ve onları zor günlere götürüyor." ifadelerini kullandı.

Şeftali hasadının cinslere bağlı olarak ağustos sonuna kadar sürdüğünü aktaran Ekim, şunları kaydetti:

"Bu yıl kalite güzel. Çiftçi artık bilinçli ve kontrollü üretim yapıyor. İyi tarıma yakın ürünler elde ediliyor. Raf ömrü uzun ve güzel ürün elde ediyoruz. Şeftaliyi topladıktan sonra soğuk hava depolarına götürüyoruz. Buradan da Karadeniz'in bazı kesimleri, İstanbul, Antalya, Kayseri, Ankara gibi illere sevkiyat oluyor."

Ekim, son günlerde etkili olan yağışların şeftalide az da olsa kayıba yol açtığını da sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 11:57
  1. Kayseri
  2. İstanbul
  3. Bursa
  4. Antalya
  5. Ankara
  6. şeftali hasadı

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