Bursa plakalı araç Almanya'yı birbirine kattı! Hatalı park edince tramvay yolunu kapattı, seferler durdu
Almanya'nın Düsseldorf şehrinde, Bursa plakalı bir otomobilin tramvay yoluna park etmesi üzerine ortalık bir anda karıştı. Bursa plakalı otomobilin tramvay sistemini kapatan şekilde hatalı park etmesi üzerine seferler durdu. O anlar sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.
Almanya’nın Düsseldorf şehrinde Bursa plakalı bir otomobilin sürücüsü yanlışlıkla tramvay yoluna park etti. Türklerin yoğun olarak yaşadığı Worringer sokağındaki tramvay yolunu kapatan araç, 704 numaralı tramvayın geçmesine engel olunca diğer tramvaylar da arkasına dizildi.
Bazı kaynaklar tramvay hattının saatlerce durduğunu iddia etti. (İHA)
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