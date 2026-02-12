  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Önce şeytanları kovdu! Mustafa Çiftçi görevine ayet ile başladı: Ey mülkün gerçek sahibi Allah'ım… TBMM’deki provokasyonun başı yine Mahmut Tanal: Vekil değil sanki eşkıya! 28 Şubat artıklarına fotoğraflı cevap: Görüntüler büyük beğeni topladı İstanbul itfaiyesine hiza! Akit yazdı halay gitti CHP'den provokasyon! Yeni bakanların yemini öncesi kürsüyü işgal ettiler Her seçim öncesi ‘Erdoğan kaybetti’ diyordu! Erdoğan’ın elini sıkan Ruşen mutluluktan dört köşe oldu Mahkemeden emsal karar! 'Suça sürüklenen çocuk' bahanesini bitirecek hamle Utanç tablosu! CHP’li kadın vekilden çocuk tacizcisine destek CHP’den akıllara zarar eylem: Bu kafaya göre çocuklu suçlular hapse konulmamalı! Barış umutlarına 129 İHA’lı darbe: Masada müzakere sahada katliam!
Yerel Bursa Osmangazi'de korkutan yangın: Balıkçı dükkanı alevlere teslim oldu!
Yerel

Bursa Osmangazi'de korkutan yangın: Balıkçı dükkanı alevlere teslim oldu!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bursa Osmangazi'de korkutan yangın: Balıkçı dükkanı alevlere teslim oldu!

Bursa’nın kalbi Osmangazi ilçesinde, sabah saatlerinde balık ve av malzemeleri satılan bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan alevler, dükkan içerisindeki plastik ve yanıcı av malzemelerinin etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yoğun duman nedeniyle çevredeki vatandaşlar büyük korku yaşadı.

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde balık ve av malzemeleri satılan iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 2 kişi dumandan etkilenirken, iş yerinde hasar meydana geldi.

Alemdar Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'ndeki balık ve av malzemeleri satılan iş yerinde saat 05.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede iş yerinin tamamını sararken, yoğun duman üst kattaki daireye yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. İş yerinin üst katındaki dairede bulunan 2 kişi yoğun dumandan etkilenirken, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi. İş yerinde hasara neden olan yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)

Ankara'da saunada çıkan yangın söndürüldü
Ankara'da saunada çıkan yangın söndürüldü

Yerel

Ankara'da saunada çıkan yangın söndürüldü

Irak'ta petrol rafinerisinde yangın! Ölü ve yaralılar var
Irak'ta petrol rafinerisinde yangın! Ölü ve yaralılar var

Dünya

Irak'ta petrol rafinerisinde yangın! Ölü ve yaralılar var

7 katlı binanın çatısında yangın
7 katlı binanın çatısında yangın

Yerel

7 katlı binanın çatısında yangın

Maltepe yangını söndürüldü
Maltepe yangını söndürüldü

Yerel

Maltepe yangını söndürüldü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23