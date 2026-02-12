Bursa Osmangazi'de korkutan yangın: Balıkçı dükkanı alevlere teslim oldu!

Bursa’nın kalbi Osmangazi ilçesinde, sabah saatlerinde balık ve av malzemeleri satılan bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan alevler, dükkan içerisindeki plastik ve yanıcı av malzemelerinin etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yoğun duman nedeniyle çevredeki vatandaşlar büyük korku yaşadı.