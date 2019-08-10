0553 313 94 23

Bursa Ormanları’nda kule ve gözetleme tartışması

Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, bazı orman gözetleme kulelerini özellikle kapattıklarını belirterek, "Şu anda faal olan kulelerimizdeki görevliler kapanan kulelerin tüm alanlarını görüyor.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 18:08
Bursa Ormanları’nda kule ve gözetleme tartışması

Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, bazı orman gözetleme kulelerini özellikle kapattıklarını belirterek, "Şu anda faal olan kulelerimizdeki görevliler kapanan kulelerin tüm alanlarını görüyor. Yakında bütün kuleleri kapatacağız. Yerine insansız hava araçlarıyla denetleme başlatacağız. Yangınlara müdahalede gecikme söz konusu değil. 15 dakika içinde yangınlara müdahale ettik" dedi.


Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Avukat Nurhayat Altaca Kayışoğlu, 5 Ağustos’ta meydana gelen yangın sonrası Orhaneli ve Mustafakemalpaşa bölgesinde yaptığı incelemelerde yangınları önleme ve anında müdahale konusunda büyük önem taşıyan yangın gözetleme kulelerinde görevli bulunmamasını eleştirdi. Nurhayat Altaca Kayışoğlu’nun gözetleme kulelerinde görevli bulunmaması Orhaneli Çivili’deki yangına mücadele konusunda önemli bir zafiyeti ortaya çıkardığı açıklamasının asılsız olduğunu belirten Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, “Bizim o bölgede Ömeraltı, Şehriban ve Kocayaren kulelerimiz var. Şu an çalışmayan kulelerimizin alanlarını bu kulelerimiz görüyor. Yangının çıktığını haber alma konusunda bir zafiyetimiz yok. Bizim için önemli olan yangına erken ve en fazla işçiyle müdahale etmektir. Dolayısıyla orada boş yere görevli bulundurmak yerine, arazözlerimizde birer tane daha görevli olsun diye ekiplerimize dağıttık. Biz yangın ihbarlarının çoğunu vatandaşlarımızdan alıyoruz. Helikopterimiz 10 dakikada havada oluyor. Oradaki kulelerde insan olmaması yangına erken müdahalede zafiyet oluşturmuyor. Biz orada işçiyi bilerek bulundurmuyoruz. Yapılan iddialar asılsızdır. Şu anda 13 tane aktif kulemizle 26 kişi 24 saat nöbet tutuyor. Çalışanın olmadığı 5-6 tane kulemiz var. Ancak bu işçinin olmadığı kulelerin alanlarını diğer kulelerimiz görüyor” dedi.


Yangın çıktığında 5 dakikada haber merkezine ihbar düştüğünü ifade eden Yalçın, “Kulede insanları boşuna bekletmeyi gereksiz görüyorum. İlerleyen süreçte bizim bu kulelerin hepsini kaldırma düşüncemiz var. İnsansız hava araçlarıyla ormanlarımızı kontrol edeceğiz. Eskiden 30’u aşkın kule vardı. Bunlar zamanla asgariye indirilecek. Bu kulelerin bazıları rölelere sahip çıkılması arıza olmaması için tutulacaktır. Önümüzdeki 5 sene içerisinde hiçbir kule kalmayacaktır. Atıl insan gücünü orada tutmamak gerekiyor. Orhaneli’deki yangın çıkmasıyla bizim müdahale etme süremiz 15 dakikayı geçmemiştir” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 18:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Norveç’te bir camide saldırı: 1 yaralı
    1. Norveç’te bir camide saldırı: 1 yaralı
    2. 'Öksüz ve yetimleri sevindirelim'
    3. Kurbanlıktan sonra en çok Türk kahvesi..
    4. BAE'den Yemen'de ateşkes çağrısı
    5. Rengiyle mest eden lohusa şerbeti yapımı
    6. 'Garibanlara el uzatma zamanı'
    7. Pakistan Hindistan ile ticari..
    8. Malatya jandarmasından trafikte..
    9. Ticari araç elektrik direğine çarptı:..
    10. 'Şimdi kurban için bağış zamanı'
    11. Rusya'dan Keşmir'i ilhak eden..
    12. Yukarı Tekke Mezarlığı ziyaretçi..
    13. Kurban payı nedir? Kurban payı nasıl..
    14. Akar ve TSK'nin komuta kademesi KKTC'de
    15. Kuşadası’nda eğitimli köpekler ve..
    16. Kuşadası’nda mezarlıklar ziyaretçi..
    17. 7 saat süren kaçak kurbanlık..
    18. Menemen’de bayramlaşma merasimi
    19. Diyanet açıkladı! İl il Kurban Bayramı..
    20. Kurban ne zaman kesilir? Kurban..
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar

    Günün Karikatürü

    10 Ağustos 2019
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti