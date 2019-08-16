TOKİ sözleşme tarihi haberi. Bursa'da, TOKİ tarafından emekliler için Nilüfer İrfaniye Köyünde yapılacak 2+1 toplam 1200 konutun çekilişi Fethiye Kültür Merkezi'nde yapılmıştı. TOKİ kura sonuçlarına göre Bursa Nilüfer İrfaniye’de hak sahibi olan vatandaşlar Bursa Nilüfer İrfaniye’de yapılacak TOKİ konutlarının sözleşmesi ne zaman yapılacak? sorusunu sormaya başladı.

TOKİ tarafından Bursa Nilüfer İrfaniye’de yapılacak TOKİ konutlarının sözleşmesine tarihine ilişin şu açıklama yapıldı: “Kesinleşen maliyet bilgileri doğrultusunda şerefiyeli konut fiyatlarının belirlenmesinin ardından konut belirleme kuraları gerçekleşecektir. Daha sonra idaremizce ilan edilecek olan tarihte hak sahibi vatandaşlarımız temerküz banka şubesinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklardır.”