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İSLAM

Bursa kurban bayram namazı saat kaçta? | Bursa bayram namazı kaçta 31 Temmuz

Bayramı namazı saati kaçta 31 Temmuz? Bursa’da yaşayan vatandaşlar bayram namazının saat kaçta kılınacağını merak ediyor. Pek çok kişi “Bursa bayram namazı vakti” , “Kurban bayramı namazı saat kaçta” , “Bursa kurban bayramı namaz vakti 2020” konularını inceliyor. Bayrama kısa bir süre kala vatandaşlar merak ettikleri soruların cevabını internetten araştırıyor. İşte, kurban bayramı namazı saatleri.

Yeniakit Publisher
2020-07-28 13:16:00 -
Bursa kurban bayram namazı saat kaçta? | Bursa bayram namazı kaçta 31 Temmuz

Koronavirüs salgını sebebiyle ramazan bayramında, bayram namazı kılınmadı. Ancak kurban bayramında camilerde bayram namazları kılınacak. Bursa’da yaşayanlar ya da bayram sabahı Bursa’da olacak kişiler bayram namazı saatini araştırıyor. İşte, merak ettiğiniz “Bursa bayram namazı vakti diyanet” sorusunun cevabı.

Bursa kurban bayram namazı saat kaçta? | Bursa bayram namazı kaçta 31 Temmuz

Bursa’da yaşayanlar 31 Temmuz Cuma günü bayram namazının saat kaçta kılınacağını araştırmaya başladı. Bursa’da bayram namazı 06:34’te kılınacak.

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Kurban ibadetiyle yükümlü olmak için gerekli nisap miktarı, gümüşün değeri üzerinden belirlenebilir mi?

Aşırı derecede değer kaybeden gümüşün günümüz şartlarında nisap konusunda ölçü olma niteliğini yitirdiği bir gerçektir. Nisap miktarında gümüş ölçü alındığı takdirde zekât alabilecek durumdaki kimseler, zekât yükümlüsü hâline geleceklerdir. Bu itibarla zekât ve kurban gibi ibadetlerin sorumluluğunu belirlerken altının ölçü alınması daha uygundur.

Bu itibarla kurban kesmeyi vacip kılan zenginliğin dinî ölçüsü, ister nâmi (artıcı) olsun isterse olmasın kişinin borçları ve temel ihtiyaçları dışında 80.18 gr. (20 miskal) altına ya da bunun değerinde para veya mala sahip olmasıdır. Hangi türden olursa olsun bu miktar mala sahip olmayan kişi kurban kesmek zorunda değildir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256).

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