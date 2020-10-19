Bursa, Kocaeli ve Yalova'da 2020 sulama sezonu tamamlandı

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Bursa, Kocaeli ve Yalova'da 2020 yılı sulama sezonunun tamamlandığını bildirdi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye'de yapılan yatırımlarla modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılarak, tarımda su tasarrufu sağlandığı ve ülke tarımına katkı sunulduğu belirtildi.

Ülkede suyun 4'te 3'ünün sulamada kullanıldığı aktarılani açıklamada, sulama tesisleri inşa edilirken modern, tasarrufu yüksek yağmurlama ve damlama sistemlerinin tercih edildiği vurgulandı.



Açıklamada, suyu depolamanın, inşa edilen tesislerle tarım arazilerine ulaştırmanın ve bu süreçte su kayıplarının minimuma indirilmesinin önem taşıdığı kaydedildi.

- "Ülke tarımını yukarılara taşıyacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Yıldız, kurum olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını bildirdi.

Modern sulamayla tarımda sağlanan verim artışlarının, üretim desenini çeşitlendirdiğini, çiftçinin gelirini artırdığını belirten Yıldız, bu durumun yoksulluğun azaltılmasına katkı yaptığını, yaşam standardını yükselttiği için de göçü önlediğini bildirdi.

Yıldız, Bursa, Kocaeli ve Yalova'da 2020 yılı sulama sezonunun tamamlandığı ve sadece Bursa'da bu yıl 622 bin 426 dekar tarım arazisinin

sulandığı bilgisini verdi.

Bursa'da 22 Nisan'da başlayan sulama sezonunun 10 Ekim'de tamamlandığını hatırlatan Yıldız, "Yapılan sulu tarımla 2020'de ülkemiz ekonomisine 935 milyon lira katkı sağlandı." değerlendirmesinde bulundu.

Kocaeli'de de bu yıl 8 bin 507 dekar tarım arazisinin sulandığını aktaran Yıldız, bu ilde yapılan sulu tarımla da ekonomiye 7 milyon lira katkı sunulduğunu vurguladı.

Yıldız, Yalova'da bu sezon yapılan sulu tarımla 5 bin 767 dekar tarım arazisinin sulandığını ve ülke ekonomisine 4 milyon 750 bin lira katkı verildiğini belirtti.

Tarımın ülkeler için stratejik öneme sahip olduğunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde daha net görüldüğüne dikkati çeken Yıldız, şunları kaydetti:

"İnşa ettiğimiz barajlar, göletler, sulama kanalları, iletim hatları sayesinde suyu toprakla buluşturuyoruz. Yaptığımız toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleriyle tarım arazilerini büyütüyoruz. Çiftçimizin gelirini, üretim konforunu yükseltiyoruz. Yapılan sulama yatırımlarıyla çiftçilerden olumlu geri dönüşler aldık. Bursa, Kocaeli ve Yalova'da 2020 sulama sezonunda problem yaşamadık. Yaptığımız yatırımlarla bunu sürekli hale getirmek ve modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Suyumuza, toprağımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz. Çiftçilerimiz de üretmeye devam etsinler, birlikte ülke tarımını daha yukarılara taşıyacağız."







