Bursa kırsalında görsel şölen: Saka kuşları sürüler halinde görüntülendi

Bursa’daki kırlarda sürüler halinde dolaşırken görüntülenen saka kuşları, doğal yaşamın en renkli anlarından birine sahne oldu. Küçük ötücü kuşlar, uçuş esnasında kanatlarındaki belirgin sarı tonlarla gökyüzünde etkileyici görüntüler oluşturdu.

Soğuk mevsimde beslenme amacıyla bir araya gelen saka kuşları, kışı sürüler halinde geçiriyor. Bahar aylarının yaklaşmasıyla birlikte bu gruplar dağılmaya başlıyor ve kuşlar eş tutma ile üreme dönemine giriyor.

Doğal yaşam alanlarında sıkça rastlanan saka kuşları, mevsimsel davranışları ve uyumlu hareketleriyle hem doğa fotoğrafçılarının hem de kuş gözlemcilerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.