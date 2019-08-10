Bursa jandarmada bayram mesaisi

Bursa’da jandarma ekipleri Türkiye genelinde düzenlenen huzur uygulaması kapsamında aranmadık yer bırakmadı. 705 personelle yapılan kontrollerde aranan 14 kişi yakalanırken kanuna ve usule aykırı hareket eden kişilere de ceza yağdı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı arefesinde suçlulara göz açtırmıyor. Türkiye çapında yapılan trafik ve huzur uygulaması Bursa’da da İl Jandarma Komutanlığı tarafından 163 unsur olmak üzere toplam 705 personel ile yapıldı. Yapılan uygulamada102 noktada araç ve şahıs, 33 noktadagar, istasyonve terminal, 250 noktadapark, bahçe , metruk bina ve 425 umuma açık yer kontrol edildi. Uygulama esnasında çeşitli suçlardan aranan 14 şahıs yakalandı. 15 şahsa 860 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca 7 bin 736 araç kontrol edilirken 95 araca cezai işlem uygulandı. 46 araç trafikten men edildi.Uygulama genelinde toplam 49 bin 053 TL ceza kesildi. Yapılan aramalarda ise 1 adet av tüfeği ele geçirildi.