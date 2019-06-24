Bursa iş dünyasından BTSO Mutfak Akademi’ye tam not

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından hizmet sektörüne vasıflı eleman yetiştirmek maksadıyla kurulan BTSO Mutfak Akademi Bursa iş dünyasını ağırladı. Mutfak Akademi’de düzenlenen Workshop’a katılan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BOSCH Türkiye ve Ortadoğu CEO’su Steven Young, Bursa OSB Başkanı Hüseyin Durmaz ile BTSO Ekonomik İlişkiler ve Finans Konseyi üyeleri mutfaktaki hünerlerini sergiledi.

BTSO tarafından Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde hizmete açılan ‘BTSO Mutfak Akademi’, iş dünyası temsilcilerinden tam not aldı. BTSO Mutfak Akademi’de düzenlenen ‘Workshop’ programında BTSO Mutfak Akademi Şefleri eşliğinde yemek yapan iş insanları, mutfaktaki becerilerini sergiledi. Renkli görüntülere sahne olan etkinliğin ardından BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, katılımcılara BTSO Mutfak Akademi’de gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

BTSO Başkanı Burkay, BTSO olarak ihracat ve katma değerli üretimi geliştirmeyi hedefleyen projelerin yanı sıra vasıflı istihdamın artırılması noktasında örnek çalışmalara imza attıklarını söyledi. Mutfak Akademi’nin söz konusu projeler arasında yer aldığını kaydeden Başkan Burkay, “İşletmelerimizde uygulanan tüm teknikler, burada teorik ve pratik derslerle aktarılırken, eğitimlerimiz de son teknoloji ekipmanlarla özel olarak tasarlanmış mutfaklarımızda gerçekleştiriliyor. Aşçı, pastacı, pideci ve servis elemanı olmak üzere farklı branşlarda düzenlenen, deneyimli eğitmenlerin rehberliğinde yapılan eğitimler, yiyecek, içecek ve turizm sektöründe nitelikli personel yetiştirilmesine katkı sağlıyor” dedi.

BTSO Başkanı Burkay, BTSO Mutfak Akademi Projesi’nin iş dünyasının talepleri doğrultusunda hayata geçtiğini belirterek, “‘Gelecek Mutfakta Pişiyor’ sloganıyla kentimize kazandırdığımız ‘BTSO Mutfak Akademi’ eğitimlerimizle sektörümüzün nitelikli personel ihtiyacına katkılarımızı sürdürüyoruz. Burada eğitim alan kursiyerlerimiz ayrıca Kent Ormanı’nda hizmete açtığımız ve projenin uygulama alanı olarak kurguladığımız 1889 Bursa Double F Restoran’da bilgilerini pratiğe dönüştürebiliyor.” diye konuştu.

BOSCH Türkiye ve Ortadoğu CEO’su Steven Young, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından kurgulanan Mutfak Akademi Projesi’nin önemli bir proje olduğunu belirterek, “BTSO’nun hayata geçirdiği Mutfak Akademi programı Bursa için önemli bir vizyon. Hizmet sektörünün istihdamına yönelik ciddi katkı sağlanıyor. Bu sosyal projenin mimarı olan BTSO’yu başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum” dedi.