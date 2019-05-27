Bursa iş dünyası güçlü mesleki eğitim için harekete geçti

Bursa’da iş dünyasına yönelik projeleriyle uzmanlık merkezi haline gelen Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), mesleki eğitime yönelik önemli bir projeye daha imza attı. BTSO öncülüğünde iş dünyası kuruluşlarının ve BEBKA’nın destekleriyle kurgulanan ‘Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Projesi’, 14 tematik okulda hayata geçiyor. Proje, iş dünyasının stratejik alanlarda talep ettiği nitelikli iş gücünün oluşmasına ciddi katkı sağlayacak.

BTSO öncülüğünde BEBKA ve iş dünyası kuruluşlarının işbirliğinde düzenlenen ‘Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Proje Tanıtım Toplantısı’nda konuşan BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Milli Eğitim Bakanlığı ve BTSO arasında geçtiğimiz aylarda imzalanan protokol kapsamında sivil toplum kuruluşları ve sektör konseyleri ile birlikte yeni bir çalışmaya imza attıklarını söyledi. Nitelikli insan kaynağının Bursa iş dünyasının en önemli gündem maddelerinden birisi olduğunu ifade eden Burkay, “Yeni kurguladığımız proje ile 14 pilot meslek lisesi belirledik. Bursa endüstrisi ve ekosistemini tarif eden alanlarda bu meslek liselerimizde başlatacağımız süreçle birlikte Bursa’nın ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını oluşturmayı ve mesleki eğitim kurumlarımıza kalite kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.

Mesleki eğitimde Almanya modelini Bursa’da hayata geçirme hedefiyle uzun yıllardır çalışmalar sürdürdüklerini kaydeden Burkay, şöyle konuştu:

“14 okulumuzun yoğunlaşacakları tematik alanlarını belirleyerek, o konularda uzmanlaşmasını sağlayacağız. Bu alanlar, Türkiye’nin ve Bursa’nın geleceğini şekillendirilecek sektörler olacak. Sayın valimiz Yakup Canbolat’ın liderliğide BEBKA aracılığıyla çağrıya çıktığımız proje başlıklarımızdan birisi de ‘mesleki eğitimin geliştirilmesidir’. Söz konusu proje çağrısı kapsamında 3 yıl için 17 milyon liralık kaynak sunuluyor.”

“Ne iş olursa yaparım mantığı değişecek"

Burkay, “Bizler de Türkiye’nin önüne koyduğu 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmak için projeler geliştiriyoruz. İnovasyon ve kalkınmadaki dünyadaki en başarılı örnekleri detaylı bir şekilde analiz ettik. Bu ülkelerin stratejilerine baktığınızda ilgili meslek okullarını belirli temalarda görevlendirerek o sahada uzmanlaşmalarını sağlamışlardır. Bizim de arzumuz, bütün meslek liselerinde ‘ne iş olursa yaparım’ mantığını kenara bırakmak. Öğrencilerimizin belirli alanlarda profesyonel bir şekilde uzmanlaşmasına liderlik etmek istiyoruz” dedi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat ise, kentin üretim, ihracat ve istihdam noktasında her zaman Türkiye ortalamasının üzerinde bir yapıya sahip olduğunu söyledi. Üretimde modern teknolojilerin daha da ön plana çıktığı bir süreç yaşandığını ifade eden Vali Canbolat, “İnsan kaynağımızı gelecek için yetiştirmeyi hedefliyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 vizyonu doğrultusunda ortaya koyduğu mesleki eğitimdeki hedefler bu çalışmalara hizmet etmektedir. Orta ve uzun vadede vizyonu mesleki eğitimin oluşması için kamunun ve iş dünyasının birlikte hareket etmesi oldukça büyük önem arz ediyor. Hepimizin ortak hedefi, genç ve dinamik iş gücünü en iyi şekilde yetiştirmektir. Bu da kamu ve özel sektörün güçlü birlikteliği ile olacaktır. Bursa Ticaret ve Sanayi Odamızın mottosu olan ’Bursa büyürse Türkiye büyür’ vizyonu ile bu projenin başarıya ulaşacağına inanıyorum“ ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Sebahattin Dülger ise, Bursa’da şu anda 100 meslek lisesi olduğunu ve 48 farklı alanda eğitim ve öğretim yürütüldüğünü kaydetti. 5 bin 131 öğretmen ve 55 bin 663 öğrencinin mesleki eğitiminin içinde yer aldığını kaydeden Dülger, “Bu devasa bir rakam. BEBKA’nın mali destek programındaki mesleki eğitime yönelik ayırdığı miktarın önemli bir kısmını bu projemizde kullanılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Proje, BTSO Celal Sönmez Spor Lisesi, Demirtaşpaşa MTAL, Hürriyet MTAL, Şehit Ömer Halisdemir MTAL, Tophane MTAL, Yeniceabat MTAL, Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu MTAL, Atatürk MTAL, Hüseyin Özdilek MTAL, BTSO Hayri Terzioğlu MTAL, Şehit Erol Olçok MTAL, Ticaret Meslek Lisesi, Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Görükle Ticaret Meslek Lisesi’nde uygulanacak. BTSO bünyesinde yer alan sektörel konseylerin de aktif bir şekilde yer alacağı proje ile endüstriyel otomasyon, makine, tekstil, teknik tekstil, moda tasarımı, savunma sanayii, mikroelektronik, havacılık ve ileri malzemeler, gastronomi, turizm ve Hizmet hedeflenen tematik alanlar arasında yer aldı. Programda BUTGEM Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Karahan proje ile ilgili detayları paylaştı.