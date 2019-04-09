Bursa için en iyisini yapacak

ADEM ŞAHİN- Belediye başkanlığı yarışında rakiplerini geride bırakarak yeniden Bursalıların onayını alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, heyecanını ve sevincini hemşehrileriyle paylaştı. Seçim sürecinde hiç anket açıklamadıklarını söyleyen Aktaş, “Bursa’ya güvendik. Cumhur ittifakına ve Cumhurbaşkanı’mıza güvendik. Eksiklerimiz olabilir ama bugüne kadar yaptıklarımıza güveniyoruz dedik. Ortaya koyduğumuz projelere güvenimizle yeni dönemin yol haritasını belirledik. Proje lansman toplantıları yaptık. Her bulunduğumuz ortamda anlattık, yeni dönemde de Bursa’yı Bursalıların da katkılarıyla yöneteceğimizi söyledik” dedi. Bursa’yı daha iyiye taşımayı hedefl ediklerini anlatan Başkan Aktaş, sıkılmadık el, çalınmadık kapı bırakmadan, büyük bir heyecanla, hem yoğun bir seçim süreci hem de gayretli bir çalışma temposu geçirdiklerini anlattı.



“BURSA’NIN TARİHİNE VE TALİHİNE İMZA ATACAĞIZ”



Başkan Aktaş, sevincini ve heyecanını anlatırken, “Hep bir hayalimiz vardı. Bursa’nın tarihine ve talihine imza atacağız, inançlıyız, heyecanlıyız, dersimize çok çalıştık diyorduk. Bu akşam çıkan sonuçlar neticesinde bir araya geldik. Dünyanın neresinde olursa olsun, yağmur toprağa düştüğünde aynı dili konuşur. 31 Mart 2019 seçimlerinde Bursa topraklarına düşen bu sonucun önümüzdeki dönemde Bursa’yı bambaşka bir künyeye taşımasına hep birlikte tanıklık edeceğiz” diye konuştu. Bursa ile ilgili hedefl erini de anlatan Başkan Aktaş, “Ulaşımı rahatlayan, turizmi gelişen, yeşili katlanarak artan, sanayide tarımda katma değerli bir şekilde büyüyen, eğitimi, kültürü, sosyal hayatı her açıdan gelişen bir Bursa için canla başla çalışacağız” dedi. Başkan Aktaş, Bursa’nın yeni doğan günü yeni bir heyecanla karşılayacağını ve bu heyecanın hep süreceğini belirterek, “Bursa’mızın değerini daha da arttırmak için var gücümüzle çalışacağız. 1 Nisan itibariyle tüm ilçe belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz, sivil toplum kuruluşları ve şehrin tüm değerleriyle bunu gerçekleştireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” şeklinde konuştu.



CUMHURBAŞKANINA TEŞEKKÜR



Bu süreçte Bursa ile çok ilgilenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gücünü ve desteğini hissettiklerini ifade eden Başkan Aktaş, “Cumhurbaşkanımız ile yol yürümekten son derece mutluyuz. Çünkü o iyi bir yerel yönetici, iyi bir Devlet Başkanı…” açıklamasını yaptı. Başkan Aktaş, Bursa’yı iyi bildiğini de hatırlatarak, “Biz asla şımaracak insanlar değiliz. Bursa’mızın ihtiyaçlarını ve sorunlarını biliyoruz. Büyük bir samimiyetle ve gayretle çalışacağız. Eğlenceyle, kutlamayla geçirecek çok vaktimiz yok” diyerek sabah namazı öncesinde şükür namazı kılacaklarını söyledi.