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Yaşam Bursa hava durumu 20 Ekim Perşembe
Yaşam

Bursa hava durumu 20 Ekim Perşembe

Bursa’da sis etkili oluyor. Bu sebeple vatandaşlar Bursa’da havanın nasıl olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Bursa bugün hava yağışlı mı?

Yeniakit Publisher
2022-10-20 10:18:00 -
Bursa hava durumu 20 Ekim Perşembe

Bursa’da yaşayanlar yoğun sis sebebiyle havanın nasıl olacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün hava nasıl olacak?

Bursa hava durumu 20 Ekim Perşembe

Bursa'da etkili olan yoğun sis nedeniyle kentin yüksek kesimlerinde görüş mesafesi azaldı. Şehir merkezinde sabahın ilk saatlerinde etkili olmaya başlayan sis dolayısıyla görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Özellikle Uludağ yolunda ve kentin ana arterlerinde sürücüler trafikte güçlük çekti. Tophane yamaçlarındaki yapılar siste adeta kayboldu.

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