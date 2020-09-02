Yaz, kış fark etmez her gün pek çok kişi yaşadıkları şehirlerde havanın nasıl olacağını merak eder. Bursa’da yaşayan vatandaşlar da sık sık hava durumunu araştırıyor. Peki, Bursa’da bugün hava nasıl olacak?

Bursa hava durumu

Hava tahmin raporlarına farklı internet sitelerinden ulaşmanız mümkün. Meteoroloji Genel Müdürlüğü internet sitesinden günlük, anlık hava tahmin raporuna hızlıca ulaşabilirsiniz. MGM 5 günlük tahmin raporlarını sunuyor.

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Bursa için hava durumu

Bursa hava durumuna mgm.gov.tr adresinden saatlik ve beş günlük olarak ulaşabilirsiniz. Daha uzun bir süre için hava tahmin raporu istiyorsanız farklı internet sitelerini tercih edebilirsiniz. Arama motorlarına Bursa Hava Durumu yazdığınızda karşınıza pek çok internet sitesi çıkacaktır.

5 günlük hava durumu

Daha önce de belirttiğimiz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğü en doğru tahmini verebilmek için beşer günlük dilimlerle hava tahminlerini veriyor. mgm.gov.tr adresinden tüm illerin hava tahmin raporlarına ulaşabilirsiniz.

15 günlük hava durumu

Bazı internet siteleri ise 15 ila 30 günlük hava tahminleri yapıyor. Ancak bu tip uzun vadeli tahminlerde hata payı daha çok oluyor. Bu tahminlere çeşitli site ve uygulamalardan ulaşmak mümkün.

90 günlük hava durumu Bursa

Tatil ya da iş gezisi için plan yapacak olanlar uzun süreçli hava tahminlerini araştırıyor. Bursa’nın önümüzdeki 90 günlük yani 3 aylık hava tahmin raporu da sık sık internette araştırılıyor. Bazı siteler 90 güne kadar hava tahminlerini yayınlıyor. Ancak tarihler yakınlaştığında yapılan tahminler daha doğru olacaktır.

Hava durumu uygulaması indir | Ücretsiz hava durumu uygulamaları

Mobil cihazlarından hava tahmin uygulamaları yüklemek isteyenler; söz konusu uygulamaların ücretli olup olmadığını araştırıyor. Play Store ve App Store üzerinden ücretsiz pek çok hava tahmin uygulaması bulunuyor.