  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bursa hava durumu
Aktüel

Bursa hava durumu

Bursa'da bugün hava nasıl? | Dünyanın neresinde olunursa olunsun milyonlarca kişi yeni güne ‘Bugün hava nasıl olacak?” sorusuyla başlıyor. Bursa’da yaşayanlar ya da Bursa’ya gidecek olanlar internette sık sık Bursa’da hava nasıl | Bursa hava durumu | Bursa’da bugün yağmur var mı | Bursa 15 günlük hava durumu konularını araştırıyor. Peki, ücretsiz hava durumu uygulaması hangisi?

Yeniakit Publisher
2020-09-02 11:55:00 -
Bursa hava durumu

Yaz, kış fark etmez her gün pek çok kişi yaşadıkları şehirlerde havanın nasıl olacağını merak eder. Bursa’da yaşayan vatandaşlar da sık sık hava durumunu araştırıyor. Peki, Bursa’da bugün hava nasıl olacak?

Bursa hava durumu

Hava tahmin raporlarına farklı internet sitelerinden ulaşmanız mümkün. Meteoroloji Genel Müdürlüğü internet sitesinden günlük, anlık hava tahmin raporuna hızlıca ulaşabilirsiniz. MGM 5 günlük tahmin raporlarını sunuyor.

BURSA HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

Bursa için hava durumu

Bursa hava durumuna mgm.gov.tr adresinden saatlik ve beş günlük olarak ulaşabilirsiniz. Daha uzun bir süre için hava tahmin raporu istiyorsanız farklı internet sitelerini tercih edebilirsiniz. Arama motorlarına Bursa Hava Durumu yazdığınızda karşınıza pek çok internet sitesi çıkacaktır.

5 günlük hava durumu

Daha önce de belirttiğimiz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğü en doğru tahmini verebilmek için beşer günlük dilimlerle hava tahminlerini veriyor. mgm.gov.tr adresinden tüm illerin hava tahmin raporlarına ulaşabilirsiniz.

15 günlük hava durumu

Bazı internet siteleri ise 15 ila 30 günlük hava tahminleri yapıyor. Ancak bu tip uzun vadeli tahminlerde hata payı daha çok oluyor. Bu tahminlere çeşitli site ve uygulamalardan ulaşmak mümkün.

90 günlük hava durumu Bursa

Tatil ya da iş gezisi için plan yapacak olanlar uzun süreçli hava tahminlerini araştırıyor. Bursa’nın önümüzdeki 90 günlük yani 3 aylık hava tahmin raporu da sık sık internette araştırılıyor. Bazı siteler 90 güne kadar hava tahminlerini yayınlıyor. Ancak tarihler yakınlaştığında yapılan tahminler daha doğru olacaktır.

Hava durumu uygulaması indir | Ücretsiz hava durumu uygulamaları

Mobil cihazlarından hava tahmin uygulamaları yüklemek isteyenler; söz konusu uygulamaların ücretli olup olmadığını araştırıyor. Play Store ve App Store üzerinden ücretsiz pek çok hava tahmin uygulaması bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cihat Yaycı'dan uçak gemisi açıklaması
Gündem

Cihat Yaycı'dan uçak gemisi açıklaması

Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Türkiye'nin uçak gemisi ihtiyacına ilişkin değerlendirmede bulundu. Yaycı, "Uçak gemisine sahip olduğ..
Karayılan, terör örgütündeki SİHA, MİT ve uzman çavuş korkusunu itiraf etti! PKK'nın son çırpınışları
Gündem

Karayılan, terör örgütündeki SİHA, MİT ve uzman çavuş korkusunu itiraf etti! PKK'nın son çırpınışları

PKK’nın sözde Yürütme Komitesi Üyesi Murat Karayılan, örgütün medya yapılanmasına dün yaptığı açıklamada, özellikle Türkiye’nin güçlü istihb..
Fransa'dan küstah hamle! Türkiye'ye karşı en büyük silahlarını gönderiyorlar
Dünya

Fransa'dan küstah hamle! Türkiye'ye karşı en büyük silahlarını gönderiyorlar

Yunanistan ve Güney Kıbrıs'a yardım için bölgede bulunan Fransa, Türkiye karşıtı yeni bir hamleye imza atarak Akdeniz'e Charles de Gaulle is..
Satılık 2011 model Dacia Sandero
Satılık 2011 model Dacia Sandero

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı