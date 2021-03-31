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Kültür - Sanat Bursa Günlüğü 12’nci sayısıyla yayında
Kültür - Sanat

Bursa Günlüğü 12’nci sayısıyla yayında

Her sayısıyla Bursa’nın tarihine açılan bir kapısı, kültürünü geleceğe aktaran önemli bir vasıtası olan Bursa Günlüğü Dergisi, 12’inci sayı ile okurlarına merhaba dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 10:18:00 -
Bursa Günlüğü 12’nci sayısıyla yayında

Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı bünyesinde hazırlanan Bursa Günlüğü, yeni sayısında İstiklal Marşı’nın 100’üncü yıl dönümü nedeniyle kapak konusu olarak Millî Şair Mehmet Âkif Ersoy’u belirledi. Prof. Dr. Nesrin Karaca, Bülbül şiirinin geniş tahlili ile o dönemin hislerine tercüman olurken, Prof. Dr. Mustafa Kara, Mehmet Âkif’in yakın dostu Bursalı Halil Edîb Bey’i kaleme aldı. Mustafa Özçelik ise Millî Mücadele’de Anadolu’yu gezip halkı aydınlatan İrşad Heyetleri’nin oluşturulmasının ve bir millî marş yazılmasının önemini gündeme getiren Bursa Mebusu Şeyh Servet Efendi’yi okurlara hatırlattı.

Prof. Dr. Bilal Kemikli, Bursa’nın hafızası olan İsmail Beliğ’in unutulmaması gerektiğinin altını çizdi. Dr. Mustafa Efe ise, 25 yaşında vefat eden Hafız Mahmûd Kemâlüddin Fenârî’nin (1863-1888) biyografisine katkı sunarak araştırmacılar için yol açmış oldu. Prof. Dr. Behçet Kemal Yeşilbursa’dan Tahsin Yıldırım’a, Prof. Dr. Mustafa Şahin’den Samet Altıntaş’a, Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu’ndan Hasan Erdem’e varıncaya kadar birbirinden kıymetli birçok isim yazılarıyla dergiye renk kattı. Osmanlı’daki ilk kâğıt fabrikası, Selim Sırrı Tarcan’ın Bursa izlenimleri, Tayyare Kültür Merkezi’nin kültür ve sanata açılan kapısı, Mudanya’da denize nazır manastırın tarihçesi, Şehadet Cami’nin merak uyandıran kitabesi merak uyandıran birçok yazı Bursa Günlüğü’nün yeni sayısında okurlarla buluştu.

Kısa sürede her kütüphanede bulunması gereken önemli bir kaynak eser haline gelen Bursa Günlüğü Dergisi’ni, Büyükşehir Belediyesi hizmet binaları, kültür merkezleri, sosyal tesisler ve millet kıraathanelerinden ücretsiz edinebilirsiniz.

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