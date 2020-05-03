Bursa, Eskişehir ve Balıkesir'de sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde sessizlik hakim

BURSA (AA) - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 1 Mayıs'ta başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Bursa, Eskişehir ile Balıkesir'de cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta ilan edilen kısıtlamanın uygulandığı şehirlerden Bursa sessizliğe büründü.

Yağmurlu havanın etkisini sürdürdüğü kentte, yılın her dönemi yoğunluk yaşanan 15 Temmuz Demokrasi ve Kent meydanları, tarihi Ulu Cami ve Heykel ile civarında sükunet gözlendi.

Eskişehir'de salgın öncesi yoğunluğun en çok olduğu İsmet İnönü, İki Eylül ve Ziya Paşa caddeleri başta olmak üzere kent genelinde gün sessiz geçiyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasına Balıkesir'de de uyuluyor. Ali Hikmet Paşa Meydanı, Milli Kuvvetler, Anafartalar ve Kızılay Caddesi gibi eskiden hareketli olan bölgelerde sessizliğin hakim olduğu görüldü.

Söz konusu büyükşehirlerin birçok noktasında denetim gerçekleştiren polis ekipleri, dışarı çıkanların belgelerini kontrol ederek kısıtlama kapsamında olup olmadıklarına bakıyor.