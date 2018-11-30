Bursa Endüstri Zirvesi başladı

Makina İmalatçıları Birliği (MİB) ile Takım Tezgahları Sanayici ve İş Adamları Derneğinin (TİAD) iş birliği, Ticaret Bakanlığı, KOSGEB ve Bursa Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle düzenlenen Bursa Endüstri Zirvesi, Bursa Metal İşleme Teknolojileri Fuarı, Bursa Sac İşleme Teknolojileri Fuarı, Bursa Kaynak Teknolojileri Fuarı ve Bursa Otomasyon Fuarı’nı tek çatı altında birleştirdi.

TÜYAP Fuarcılık AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, “Farklı coğrafyalardan bin 500’ün üzerinde iş insanını katılımcı firmalarla buluşturarak ülkemizin üretimine ve ihracatına katkı sağlamaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.