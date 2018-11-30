THY- Banjul
0553 313 94 23

Bursa Endüstri Zirvesi başladı

TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından düzenlenen Bursa Endüstri Zirvesi kapılarını açtı.

30 Kasım 2018 Cuma 15:00
Bursa Endüstri Zirvesi başladı

Makina İmalatçıları Birliği (MİB) ile Takım Tezgahları Sanayici ve İş Adamları Derneğinin (TİAD) iş birliği, Ticaret Bakanlığı, KOSGEB ve Bursa Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle düzenlenen Bursa Endüstri Zirvesi, Bursa Metal İşleme Teknolojileri Fuarı, Bursa Sac İşleme Teknolojileri Fuarı, Bursa Kaynak Teknolojileri Fuarı ve Bursa Otomasyon Fuarı’nı tek çatı altında birleştirdi.

TÜYAP Fuarcılık AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, “Farklı coğrafyalardan bin 500’ün üzerinde iş insanını katılımcı firmalarla buluşturarak ülkemizin üretimine ve ihracatına katkı sağlamaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 15:00
  1. Bursa Endüstri Zirvesi
  2. Bursa Metal İşleme Teknolojileri Fuarı
  3. Bursa Sac İşleme Teknolojileri Fuarı
  4. Bursa Kaynak Teknolojileri Fuarı
  5. Bursa Otomasyon Fuarı
  6. TÜYAP Fuarcılık AŞ
  7. Ticaret Bakanlığı
  8. KOSGEB
  9. Bursa Büyükşehir Belediyesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sakarya'daki DEAŞ operasyonu
    1. Sakarya'daki DEAŞ operasyonu
    2. Yeniden Refah Partisi yerel seçimlere..
    3. Polisten alkışlanacak hareket! Engelli..
    4. Yürüyün, yürümekle yollar aşınmaz!
    5. IP TV'ler takibe alındı! Ceza geliyor
    6. Çiğ yumurta akı enfeksiyon yapıyor
    7. HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediye..
    8. MHP'li Kılıç: AK Parti'den daha fazla...
    9. Kendinizi test edin!
    10. Hafızlık yapan görme engelli Ahmet'in..
    11. Şarapçılar uyardı! Et ve Süt Kurumu..
    12. Abdest almakta zorlanan engelliye..
    13. Tarçın şeker hastalığına iyi geliyor
    14. Bıçak altına yatmadan önce bilin..
    15. AB'den Rusya'ya yaptırımları uzatma..
    16. "AB'nin Rusya'ya yaptırımları..
    17. TFF Tahkim Kurulu, Rıza Ali Naibi'nin..
    18. Patateste yeni kriz! Fiyatı yükseldi
    19. "Fenerbahçe maçında değişik duygular..
    20. "Sarı yelekliler"in protestosu..
    FETÖ’nün fikir babalığını yaptığı sözde İslam konferansında mini etek skandalı!
    FETÖ’nün fikir babalığını yaptığı sözde İslam konferansında mini etek skandalı!
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    ABD'den Türkiye'ye küstah mesaj!
    ABD'den Türkiye'ye küstah mesaj!
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti
    İsrail uçağı düşürüldü!
    İsrail uçağı düşürüldü!

    Günün Karikatürü

    30 Kasım 2018
    İzmir için en çok adı geçen isimden açıklama! 'Aday olmayı hiç düşünmedim'
    İzmir için en çok adı geçen isimden açıklama! 'Aday olmayı hiç düşünmedim'
    Korkulan depremin ayak sesleri! 'Marmara'da ciddi bir gerilim yaşanıyor'
    Korkulan depremin ayak sesleri! 'Marmara'da ciddi bir gerilim yaşanıyor'