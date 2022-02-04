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Gündem Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı Engin Akpınar hayatını kaybetti
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Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı Engin Akpınar hayatını kaybetti

49 yaşındaki Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı Engin Akpınar geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-02-04 14:54:00 -
Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı Engin Akpınar hayatını kaybetti

Geçirdiği beyin kanaması sonucu hastanede tedavi gören Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı Engin Akpınar (49) hayatını kaybetti.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden sorumlu olan 2. sınıf emniyet müdürü Akpınar, 23 Ocak'ta fenalaşarak Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Akpınar, buradaki tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

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