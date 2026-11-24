Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 2027 yılı gider bütçesi 60 milyar lira olarak oybirliğiyle kabul edildi. Bütçenin yarısı yönetim ve destek hizmetlerine, 11,7 milyar lirası ulaşıma ayrıldı.

Yeni yıl bütçesinde çevre ve iklim bütçesi yüzde 263, spor bütçesi yüzde 185 artırıldı. Kırsal kalkınma bütçesi ise yüzde 72 azaltıldı.

Bütçeler, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kasım ayı toplantısında Başkan Vekili Şahin Biba başkanlığında görüşüldü. Toplantıda Bursa Büyükşehir Belediyesi ile 17 ilçe belediyesinin 2027 yılı bütçeleri meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi. Stratejik plana Cumhur ittifakı ve CHP destek verirken Yeni Parti çekimser kaldı.

Bursa'daki belediyelerin toplam bütçesi yüzde 27 arttı

17 ilçe belediyesinin toplam gider bütçesi 54 milyar 476 milyon 345 bin 691 lira oldu. Büyükşehrin bütçesiyle birlikte Bursa genelindeki belediyelerin toplam gider bütçesi, geçen yıla göre yüzde 27 artarak 114 milyar 476 milyon 345 bin 691 liraya yükseldi.

İlçeler arasında en yüksek bütçe 12 milyar 543 milyon 190 bin lirayla Osmangazi Belediyesi'ne ayrıldı. Osmangazi'yi 10 milyar 400 milyon lirayla Nilüfer, 8 milyar 598 milyon 505 bin lirayla Yıldırım belediyeleri takip etti.

En fazla artış Harmancık'ta, tek düşüş Mudanya'da

2026 ve 2027 yılı bütçeleri karşılaştırıldığında oransal olarak en yüksek artış yüzde 109 ile Harmancık Belediyesi'nde yaşandı. Harmancık'ı yüzde 107 artışla İnegöl, yüzde 98 artışla Keles belediyeleri izledi. İnegöl Belediyesi'nin 2026 yılında 2 milyar 997 milyon lira olan bütçesi, 2027 yılında 6 milyar 200 milyon liraya yükseldi.

Bursa'da 2027 yılı gider bütçesi bir önceki yıla göre azalan tek belediye Mudanya oldu. Mudanya Belediyesi'nin 2026 yılında 1 milyar 722 milyon 666 bin lira olan bütçesi, yüzde 2 düşüşle 1 milyar 686 milyon 220 bin 691 liraya geriledi.

Bursa belediyelerinin 2027 bütçe sıralaması

Kabul edilen bütçeler şu şekilde sıralandı: