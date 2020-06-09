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Spor

Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'na altyapıdan takviye

Yeniakit Publisher
2020-06-09 12:36:04 -
Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'na altyapıdan takviye

BURSA (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor, altyapı sporcusu Berk Dilmenler'le profesyonel sözleşme imzaladı.

Yapılan açıklamaya göre, Bursa Büyükşehir Belediyespor, geçen sezon başında Bosch Spor Kulübünden altyapıya transfer ettiği Berk Dilmenler'i A takım kadrosuna kattı.

16 yaşındaki smaçör, sergilediği başarılı performansla 18 Yaş Altı Milli Takımı kadrosuna da seçilmişti.


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