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Aktüel Bursa Büyükşehir Belediyesi "cüce" çiftin mutfak tezgahı sorununu çözdü
Aktüel

Bursa Büyükşehir Belediyesi "cüce" çiftin mutfak tezgahı sorununu çözdü

Yeniakit Publisher
2020-11-21 13:36:17 -
Bursa Büyükşehir Belediyesi "cüce" çiftin mutfak tezgahı sorununu çözdü

BURSA (AA) - Bursa'da iki ay önce evlenen, halk arasında "cücelik" olarak bilinen akondroplazili çiftin, boylarına uygun olmayan muftak tezgahı sorununu Büyükşehir Belediyesi çözdü.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Demetevler Mahallesi'nde yaşayan 105 santimetre boyundaki Ahmet ve 120 santimetre boyundaki Özge Karadeniz çiftinin, standart mutfak tezgahları nedeniyle sıkıntı çektiğinin öğrenilmesi üzerine harekete geçildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Karadeniz ailesine uygun mutfak tezgahı ve dolabı yapılması için talimat verdi.

Boylarına uygun yeni mutfaklarına kavuşan çifti, Aktaş evlerinde ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aktaş, 2 ay önce evlenen çifti tebrik ettiğini ve mutluluk dilediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bizden mutfakla alakalı özel üretim noktasında talepleri olmuş. Kendi kullanımlarına uygun mutfak tezgahı ve dolapları dizayn edildi. Bu duruma en çok Özge sevindi. Rahatsızlığından dolayı daha önce zorluk çekiyordu. 'Her gün sizi hatırlayacağız.' dedi. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz. Onların mutluluklarına ortak olmak için ziyarete geldik. İhtiyaçları olduğunda her zaman yanlarında olacağız."

Ahmet Karadeniz ise eşinin yüksek tezgah nedeniyle tabure üstünde çalıştığını, sorunları çözüldüğü için mutlu olduğunu ifade etti.

Belediyeden kendileriyle iletişime geçilip "sorunlarının çözüleceği" söylendiğinde şaşırdığını dile getiren Karadeniz, "İnanamadım. Geldiler, 3 günde yaptılar. Allah razı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Özge Karadeniz ise çok mutlu olduğunu belirtti.

Bütün işlerini zorlanmadan yapacağını kaydeden Karadeniz, "Dolaplarım, tezgahım artık boyuma göre oldu. Başkanımızı da evimizde ağırladık. Yeni tezgahımızda demlediğim çayı ikram ettim. Allah Başkanımızdan razı olsun." ifadelerini kullandı.




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