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Yerel Bursa Büyükşehir Belediyesi çiçek satın alacak
Yerel

Bursa Büyükşehir Belediyesi çiçek satın alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi görev, yetki ve sorumluluk alanlarında kullanılmak üzere kışlık mevsimlik çiçek alımı için ihaleye çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-09-05 13:55:00 -
Bursa Büyükşehir Belediyesi çiçek satın alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Bursa Büyükşehir Belediyesi Görev, Yetki ve Sorumluluk Alanlarında Kullanılmak Üzere Kışlık Mevsimlik Çiçek Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

İhale 27.09.2021 tarih ve saat 10:00’da Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Destek Hizmetleri Dai.Bşk. İhale Şb. Md. İhale Toplantı Salonu Zafer Mah. Ankarayolu Cad. Bodrum 1.Kat No:1 TR-16080 Osmangazi / BURSA adresinde gerçekleştirilecek.

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