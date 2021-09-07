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Siyaset Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın acı günü
Siyaset

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın acı günü

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın eniştesi Hasan İnci, son yolculuğuna uğurlandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-07 19:46:00 -
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın acı günü

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın 'Babam gibiydi' dediği eniştesi Hasan İnci, son yolculuğuna uğurlandı.

Hasan İnci, Ulucami'de kılınan cenaze namazı sonrası dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Bursa Valisi Yakup Canbolat, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, BTSO Başkanı İbrahim Burkay, BTB Başkanı Özer Matlı, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Hasan İnci'nin na'şı Pınarbaşı Mezarlığına defnedildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesaplarında, "Üzerimde büyük emeği bulunan, enişteden öte bir baba gibi gördüğüm, ablamın değerli eşi Hasan İnci Hakk’a yürümüştür. Ruhu için Fatiha okursanız müteşekkir olurum" paylaşımla duyurmuştu.

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