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Bursa Beton, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı

Beton sektörünün güçlü temsilcilerinden olan Bursa Beton, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 10:28:45 -
Bursa Beton, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı

Beton sektörünün güçlü temsilcilerinden olan Bursa Beton, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.


Bursa Beton Genel Müdürü Barbaros Onulay, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda şu cümlelere yer verdi:


“Bugün, Milletimizin büyük gayretleri ve fedakarlıkları sayesinde verdiği mücadelenin 101. yılını kutlamanın sevinci ve gururu içerisindeyiz. Toplumsal bilinci yüksek, hedefleri olan, milli birlik ve beraberliğe önem veren bir nesil, geleceği sağlam temeller üzerine inşa edilmiş bir milletin temelidir. Bu vesile ile başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, geleceğimizi emanet edeceğimiz, yarının umudu gençlerimizin ve Türk milletinin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyoruz."

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