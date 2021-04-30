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Yerel Bursa Belediyesi’nden dev destek paketi
Yerel

Bursa Belediyesi’nden dev destek paketi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tam kapanma döneminde de dar gelirlinin yanında olacaklarına işaret etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 19:57:00 -
Bursa Belediyesi’nden dev destek paketi

Mehmet Aydın

Aktaş, Twitter açıklamasında “İyi günde de zorlu günde de biz birlikteyiz, omuz omuzayız. ‘Ortak mücadele için canla başla’ diyor, tam kapanma döneminde hemşehrilerimize 50 milyon lira değerindeki destek paketini ilan ediyoruz. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Binlerce aileye yardım

Aktaş’ın paylaştığı görselde ise şunlar kaydedildi: “30 bin aileye daha sosyal destek çeki veriyoruz. Pandemi nedeniyle sıkıntılı dönem geçiren 20 bin ailenin faturasını biz ödüyoruz. 20 bin ailenin faturasını biz ödüyoruz. Uzaktan eğitim alan evlatlarımızın olduğu 20 bin ailenin faturasını biz ödüyoruz. Yayımlanan genelgeye göre sokağa çıkma kısıtlaması süresince kiracılarımızdan kira almıyoruz. Hayırseverlerimiz eliyle bize ulaşan 10 bin gıda paketini dağıtıyoruz. Kısıtlamadan muaf olan vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız için toplu taşıma hizmetimize kesintisiz devam ediyor. Özel halk otobüsü esnafımıza da destekleme ödemeleri yapmayı sürdürüyoruz. Tam kapanma döneminde de siz değerli Bursalı hemşehrilerimiz için sahada, bir telefon kadar yakınınızdayız.”


Yeni Akit Gazetesi
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