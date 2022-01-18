Bursa Ankara karayolu trafiğe kapalı mı?
Bursa Ankara yolu kapandı mı neden? Yurdun büyük bölümü kar yağışının etkisi altında. Bu sebeple ulaşımla ilgili ciddi aksaklıklar yaşanabiliyor. Şehirlerarası yolculuğa çıkacak olanlar ise Bursa-Ankara Karayolu’nun kapalı olup olmadığını araştırıyor. Peki, Ankara-Bursa yolu kapandı mı?
Türkiye son günlerde soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında. Pek çok il adeta beyaz örtüye büründü. Peki, hangi yollar kar sebebiyle ulaşıma kapalı?
Bursa Ankara karayolu trafiğe kapalı mı?
Bursa'yı Ankara'ya bağlayan karayolunun Kestel ilçesi Ümitalan mevkisi yoğun kar yağışı nedeniyle çift taraflı olarak trafiğe kapandı. İstanbul otoyoluna da bağlanan noktada uzun araç trafiği oluştu.