Burs ve kredi ödemeleri başladı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin mayıs ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.
Kasapoğlu, yaptığı açıklamada burs ve kredi ödemelerinin 10 Mayıs’a kadar TC kimlik numarasının son rakamına göre hesaplara yatırılacağını bildirdi. Kimlik numaralarının sonu 0 olanlara ödemeleri dün yapıldı. 2 olanlara bugün, 4 olanlara yarın, 6 olanlara pazar, 8 olanlara da pazartesi ödemeleri gerçekleştirilecek.