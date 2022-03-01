Burs ücreti ne kadar? Lisans, yüksek lisans, doktora burs ücreti, başvuru şartları:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Lisans öğrencilerine verdiğimiz aylık 750 liralık bursu yüzde 67'lik artışla 1250 liraya çıkarıyoruz." dedi.

2022 TÜBİTAK bursu ne kadar, kaç TL oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TÜBİTAK'tan, yüksek lisans öğrencileri 3000-4250, doktora 5500-7500, doktora sonrası araştırmacılar 7500-10 bin liraya kadar aylık burs alabileceklerdir." ifadelerini kullandı.

TÜBİTAK bursu nedir?

TÜBİTAK bursu, araştırmacı öğrencilere destek olmak ve öğrencileri akademiye yönlendirme konusunda teşvik oluşturmak için verilen burstur.

TÜBİTAK bursu nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

Ancak başvuru yapacak adayların TÜBİTAK tarafından belirlenen şartlara uygun olmaları gerekmektedir.

Yurt içindeki üniversitelerin TÜBİTAK tarafından belirlenen matematik, fizik, kimya, biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik, astronomi ve uzay bilimleri, Türk dili ve edebiyatı, felsefe, tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji, sanat tarihi, arkeoloji ve sanat tarihi, ilahiyat örgün öğretim programlarından birine yerleşip kayıt yaptırmak şartıyla lisans anadalı normal eğitim-öğretim süresi tamamlanmadan önce YKS’de sayısal programlar için Y-SAY veya sözel ve eşit ağırlıklı programlar için TYT puan türünde ilk 25.000’e girmek.

Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında altın, gümüş veya bronz madalya alıp yurt içinde veya yurt dışındaki üniversitelerin örgün öğretim programlarından birine kayıt yaptırmak.

TÜBİTAK tarafından düzenlenen Ulusal Bilim Olimpiyatlarının (ortaokul düzeyi hariç) İkinci Aşama Sınavı sonucunda veya Ulusal Proje Yarışmalarında madalya alarak yurt içindeki üniversitelerin örgün öğretim programlarından birine kayıt yaptırmak.

TÜBİTAK tarafından düzenlenen Ortaokul ve Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları sonucunda, TÜBİTAK tarafından gönderildiği Uluslararası Proje Yarışmalarında ülkemiz adına yarışmak ve birincilik, ikincilik, üçüncülük, dördüncülük veya özel ödül derecesi derecesi alıp yurt içinde veya yurt dışındaki üniversitelerin örgün öğretim programlarından birine kayıt yaptırmak.

Üniversitelerin TÜBİTAK tarafından belirlenen matematik, fizik, kimya, biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik, astronomi ve uzay bilimleri, Türk dili ve edebiyatı, felsefe, tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji, sanat tarihi, arkeoloji ve sanat tarihi, ilahiyat örgün öğretim programlarından birinde çift anadal programına kayıt yaptırmak şartıyla lisans anadalı normal eğitim öğretim süresi tamamlanmadan önce YKS’de sayısal programlar için Y-SAY veya sözel ve eşit ağırlıklı programlar için TYT puan türünde ilk 25.000’e girmek TÜBİTAK 2205 Lisans Burs Programı kapsamında belirlenen bölümler tabloda gösterilmiştir: 2205 Lisans Burs Programı’ndan ile desteklenen öğrenciler, TÜBİTAK tarafından verilen Yurt İçi Yüksek Lisans ve Doktora burslarından doğrudan yararlanabilirler.

KYK bursu ne kadar?

KYK bursuna yeni bir zam yapılmadı. Son haliyle KYK bursu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "burs ve kredileri önümüzdeki yıl lisans öğrencilerinde 850 liraya, yüksek lisans öğrencilerinde 1700 liraya, doktora öğrencilerinde 2550 liraya çıkarıyoruz." demişti. Erdoğan'ın KYK burslarına yapılan zamma ilişki şunları söylemişti: "Ülkelerimiz dünyada verilen burs ve kredi sistemine sahiptir. Her yıl 150 bin yeni öğrenci burs almaya hak kazanıyordu. Bu yıl 180 bin evladımız burs alma imkanından faydalanacaktır. Bu ülkede üniversite harçlarını kim kaldırdı. Biz kaldırdık. Hatırlayın o günleri. Harçlardan dolayı yapılan eylemleri. Şu anda harç var mı yok. Burs kredi 45 liracıktı. Kredi alan tüm öğrencilerimizin bunun geri ödemesini mezuniyet sonrası 2 yıl erteleme hakkı vardır. Geçtiğimiz yıl lisans öğrencilerine 650, yüksek lisans öğrencilerine 1350. Önümüzdeki yıl bu rakamları lisans öğrencilerine 850 TL, yüksek lisans öğrencilerine 1700, doktora yapanlara 2 bin 550 liraya çıkartıyoruz."