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Siyaset Bürokrat kıyımı yapacaklar! Muhalif gazeteci tek tek itiraf etti 9.000 kişilik liste hazır “ilk gecede bam bam gideceksiniz”
Siyaset

Bürokrat kıyımı yapacaklar! Muhalif gazeteci tek tek itiraf etti 9.000 kişilik liste hazır “ilk gecede bam bam gideceksiniz”

Muhalif gazeteci Can Ataklı, 6’lı masanın iktidara gelmesi halinde nasıl kadrolaşacağına değinerek, “Şunu söyleyeyim, bütün rektörler, MİT, bütün teşkilatlar, bütün bürokrasi, genel müdürlükler, bakanlıkların üst düzey yönetimleri, valiler, kaymakamlar, emniyet müdürleri, emniyet teşkilatları... bunların tamamına atayacak adamımız, liyakatli adamımız var.” dedi ve “İlk gecede bam bam gideceksin” diye de ekleyerek Millet İttifakı'nın iktidara geldiğinde nasıl bürokrat kıyımı yapacaklarını bir bir itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 14:06:00 - 2022-12-28 14:10:05
Bürokrat kıyımı yapacaklar! Muhalif gazeteci tek tek itiraf etti 9.000 kişilik liste hazır "ilk gecede bam bam gideceksiniz"

"Parlamenter sisteme dönüş" mutabakatı dışında hiçbir konuda ortak bir fikir birliğine varamayan 6'lı masa hakkında muhalif gazeteci Can Ataklı'dan çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Ataklı iddiayı anlatırken nasıl bürokrat kıyımı yapacaklarını da itiraf etti.

ÜST DÜZEY BÜYÜK KIYIM VE ÇARPIK KADROLAŞMA

6'lı masanın çalışmalarını iyi bilen, teknik ekipten çok etkili biriyle görüştüğünü ifade eden Ataklı iktidara gelmesi halinde 6'lı masanın kadrolaşma planlarını anlattı.

BİLGİ 6'LI MASANIN TEKNİK EKİBİNDEN

İşte gazeteci Can Ataklı'nın o sözleri;

Geçenlerde 6'lı masanın çalışmalarını iyi bilen, teknik ekipten çok etkili biriyle görüştüm. Aynen şunu söyledi; Şu anda 9 bin kişilik listemiz hazır.

Hatta şunu sordum; 81 ile valiniz, 81 ile emniyet müdürünüz, 400 kaymakamınız, MİT müsteşarınız, ordunun başındaki kuvvet komutanlarınız hazır mı var mı?

"TEK İMZA İLE 2018 TEMMUZ AYIDAN BU YANA YAPILAN BÜTÜN ATAMA KARARLARI İPTAL"

Daha önce demiştim Cumhurbaşkanının kararname çıkarma ve iptal etme yetkisi var. Yeni cumhurbaşkanı muhalefetten seçilirse o gece geldiğinde hemen yapması gereken bir numaralı kararname, nedir; 2018 Temmuz ayıdan bu yana yapılan bütün atama kararları iptal. Bakın, görevden falan almıyorsunuz, kararname iptal. İkinci kararname; bir numaralı kararname ile iptal edilen atamalar nedeniyle boşalan makamlara  şu isimler yerleştirilmiştir. Bunu yapabilir misiniz diye sormuştum. O dostum dedi ki; aşağı yukarı oldu. 9 bin kişilik bir liste hazır.

Şunu söyleyeyim, bütün rektörler, MİT, bütün teşkilatlar. bütün bürokrasi, genel müdürlükler, bakanlıkların üst düzey yönetimleri, valiler, kaymakamlar, emniyet müdürleri, emniyet teşkilatları... bunların tamamına atayacak adamımız, liyakatli adamımız var.

BAKANLIKLAR İÇERİSİNDE KADROLAŞMA NASIL OLACAK?

Bakanlar, hatta öyle ki, çok da detaya girmeyeyim, yanlış da olmasın. Bakanlık içlerinde bile kadroları oturup konuşuyorlar. İçişleri Bakanı A partisinden olduysa, onun müsteşar gibi olacak, bakan yardımcısı, yada önemli bir birimin başındaki de denge sağlanacak.

"İLK GECEDE BAM BAM GİDECEKSİN"

Sağlık Bakanlığını CHP aldıysa tamamı CHP  teşkilatından olmayacak. Öyle değil, Sağlık bakanı CHP'li biriyse bakan yardımcısı İYİ Partili, falanca bölümün başındaki diğer bir partiden olacak. Yani demokratik dengeyi, partiler arasındaki güç dengesi gözetilecek şekilde ayarlıyorlar. Bununla ilgili çalışıyorlar. Umuyorum şu  anlatıldığı kadar başarılı olsun. Çünkü Türkiye'nin bir gecede çok ciddi bir değişim yaşaması gerekiyor. İlk gecede bam bam gideceksin. Yoksa adamı süründürürler.

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Yorumlar

polat63

Rabbim o günü size göstermesin inş

Yusuf can

Önümüzdeki seçimden sonra bu ülkeyi terk etmek için sana senin gibilerine 6 ay müsaade edilecek tanı bam bam bam Araklı CHP yalaması
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