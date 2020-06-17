Bürokrasiyi artırıp esnekliği kaldırmak istemişler! Erdoğan ile Babacan’ın ters düştüğü ilk olay

Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçmiş yıllardaki ilk ters düştüğü hadise masaya yatırıldı.

Babacan’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı, “Biz tam Türkiye’yi planlamaya alıyorduk, Tayyip Erdoğan, ‘ikinci bir IMF istemiyorum ben’ dedi ve karşı çıktı.” şeklindeki sözlerini anımsatan Karahasanoğlu, “Bu nedir; bürokrasiyi artırmak istemiş beyefendiler, kuralları artırmak istemişler, esnekliği kaldırmak istemişler. Tayyip Erdoğan da demiş ki, ‘yeter kardeşim, dünyada Amerika’sı var, İsrail’i var, Avrupa Birliği var; hepsi bize rol biçmeye kalkışıyor. Bir de biz kendi içimizde ayrı bir IMF kurup onun boyunduruğu altına mı gireceğiz? Bizim rahat hareket etmemiz lazım. Esnek hareket etmemiz lazım. Biz gelişmekte olan bir ülkeyiz.’” ifadelerini kullandı.