Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bürokrasinin gözü kulağı telefonda! 2 gün kaldı

24 Haziran seçimlerinde milletvekili aday adayı olmak isteyen kamu görevlileri ve bürokratların gözü kulağı istifa için son gün olan Perşembe saat 17.00’ye kadar parti genel merkezlerinden gelecek işarette olacak.

24 Nisan 2018 Salı 10:55
Bürokrasinin gözü kulağı telefonda! 2 gün kaldı

4 Haziran seçimlerinde daha önceki seçimlerde olduğu gibi en çok istifanın AK Parti milletvekilliği aday adaylığı için olması beklenirken, önceki gibi çok sayıda istifa ise beklenmiyor. Bunda, hem takvimin sıkışık olmasının hem de aday adayı olmayı düşünenlerin güçlü bir referans bularak adaylığını garantilememesi durumunda istifayı göze alamayacak olmasının etkili olduğu belirtiliyor. Ayrıca, bazı bürokratların yeni yapılanmayı bekleyip bakan olma yarışına girmeyi isteyebileceği de konuşuluyor.

7 HAZİRAN’DA 500’DEN FAZLA İSTİFA OLMUŞTU

7 Haziran seçimlerinde AK Parti’den milletvekili olmak isteyenlerin sayısı 6 bin 223 kişi olurken bunların 500’ten fazlasını bürokratlar oluşturmuştu. AK Parti’den 3 bin 656 aday adayının olduğu 1 Kasım seçimlerinde ise hem sıkışık takvim hem de partilerin 7 hazirandaki aday listeleri üzerinde yoğun değişiklik yapmayacağı beklentisiyle bürokratlar sandık yarışına mesafeli durmuştu. Bu seçimde de bürokratların en çok AK Parti’ye teveccüh göstermesi bekleniyor.

ÖZLÜK HAKLARINDAN YARARLANAMAYACAKLAR

İstifa edenler, görevlerinden ayrı kaldıkları sürece memuriyete ilişkin özlük haklarından yararlanamayacak. Bu süreler emeklilik bakımından değerlendirilmeyecek. Aday olamayıp döndüklerinde, bu süreyle ilgili hiçbir ödeme yapılmayacak. Aday olamayanlar veya seçilemeyenler, YSK kesin sonuçları açıklamadan, listeler kesinleşir kesinleşmez kurumlarına müracaat ederek atanmalarını isteyebilecek.

ONLAR DÖNEMEYECEK

İstifa eden yüksek mahkeme üyeleri, hâkimler ve savcılar, subay ve astsubayların görevlerine geri dönüş hakkı bulunmuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 10:55
  1. AK PARTİ
  2. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akşener ile Temel Karamollaoğlu görüşmesi başladı
    1. Akşener ile Temel Karamollaoğlu..
    2. Süresiz nafaka caiz değil
    3. Yaşar Okuyan yazdığı senaryoya ağladı...
    4. Karamollaoğlu Akşener görüşmesi başladı
    5. Evine masa alamayınca kendi işini kurdu!
    6. Ricardo Quaresma: En büyük dileğim...
    7. Tunceli’de traktör devrildi! Altında..
    8. Ankara'da iç mimar evini uyuşturucu..
    9. Balkonda sinir krizi geçirdi!
    10. Fatih Terim'in transferdeki bir..
    11. Rusya liderliği Suudi Arabistan'a..
    12. İHA gösterecek ATAK imha edecek!
    13. SONAR Başkanı, Erdoğan ile Gül ikinci..
    14. Akşener: Adaylıktan Gül için çekilmem
    15. Park kavgası baba-oğulun canına mal..
    16. Sektörel güven endeksi düştü
    17. CHP'den İYİ Parti'ye geçen vekilden..
    18. Çiftlik Bank'ta yeni gelişme!..
    19. Alişan'dan Akşener'e sert yanıt!..
    20. "Artık net! Muhalefetin adayı Abdullah..
    Kılıçdaroğlu 15 vekil talimatını bakın kimden almış!
    Kılıçdaroğlu 15 vekil talimatını bakın kimden almış!
    3 partiden ortak cumhurbaşkanı adayı!
    3 partiden ortak cumhurbaşkanı adayı!
    Karamollaoğlu Yapıcıoğlu ile görüştü
    Karamollaoğlu Yapıcıoğlu ile görüştü
    CHP’nin sözlerine Başbakan çok sert çıktı
    CHP’nin sözlerine Başbakan çok sert çıktı
    Son anket açıklandı! CHP'ye büyük şok
    Son anket açıklandı! CHP'ye büyük şok

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı!
    İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı!
    Nikahı iptal edilen gelin konuştu: Sadece şaka yapmak istemiştim
    Nikahı iptal edilen gelin konuştu: Sadece şaka yapmak istemiştim